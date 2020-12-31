https://ria.ru/20201231/dzheenbekov-1591547550.html

Равшан Джеенбеков: должность президента Киргизии надо ликвидировать

Равшан Джеенбеков: должность президента Киргизии надо ликвидировать

В Киргизии 10 января 2021 года пройдут досрочные выборы президента. На главный пост страны претендуют 18 человек — политики, чиновники, бизнесмены и юристы... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T10:00

2020-12-31T10:00

2020-12-31T18:15

равшан джеенбеков

киргизия

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591549008_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_dde2f2235d33ba6f5b9cd3b449a3891a.jpg

В Киргизии 10 января 2021 года пройдут досрочные выборы президента. На главный пост страны претендуют 18 человек — политики, чиновники, бизнесмены и юристы. Почему революции в Киргизии только откатывают страну назад, почему необходимо ликвидировать Госкомитет Нацбезопасности и институт президента и кто главный оппонент фаворита предвыборной гонки Садыра Жапарова, в интервью РИА Новости рассказал экс-депутат парламента и кандидат на пост главы государства Равшан Джеенбеков.— В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли накануне. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Массовые митинги в стране прекратились только после отставки президента Сооронбая Жээнбекова и назначения и. о. президента оппозиционера Садыра Жапарова. Равшан Бабырбекович, как бы вы могли охарактеризовать события 5-6 октября? Что это было? Революция, переворот или насильственный захват власти?— Я считаю, что у всех революционных событий, которые произошли в Киргизии за последние 20 лет, начало — это революция, а конец — переворот. Почему начало — революция? Потому что есть достаточно сильное народное недовольство властями, президентами тех времен. Они все не выполняли свои обязательства в соответствии с законом, не принимали меры, чтобы бороться с коррупцией, решать социально-экономические проблемы. Из-за этого недовольство людей росло. И события 5 октября изначально были революцией, потому что Сооронбай Жээнбеков не принимал меры для того, чтобы выполнить требования основной массы людей, особенно в плане борьбы с коррупцией. Он также не обеспечил открытые, честные и справедливые выборы. Это было просто народное недовольство. Почему все эти события начинаются как революция, а в итоге оказываются переворотом? Потому что мы не достигаем поставленных целей. Если в стране после революции не происходит каких-то системных изменений, а меняются только личности, то это просто госпереворот. Поэтому все три смены власти в стране можно назвать просто переворотом.— А события в октябре, по вашему мнению, тоже цели не достигнут?— Я не думаю, что события 5 октября достигнут каких-то целей. Уже видно, что власть не делает каких-то прогрессивных реформ, системных изменений в сторону решения социально-экономических проблем или чтобы стать частью современного мира, мы стараемся идти назад. То есть первый показатель того, что власть идет назад, — это желание возврата сильной президентской власти, второй — внедрение курултая (совета старейшин. — Прим. ред.). Он просто превратится в одну из организаций, как, например, в Туркменистане: будет собираться, хвалить президента и власть и расходиться. Там будут собираться одни подхалимы — никакой цели они не достигнут. Так что я считаю, что действия власти сегодня — это откат назад.— Вы вместе с экс-президентом страны Алмазбеком Атамбаевым проходите обвиняемыми по делу о массовых беспорядках при штурме резиденции экс-главы Киргизии в августе прошлого года, в ходе которых пострадали 136 человек и один погиб. Во время президентства Атамбаева вы были в оппозиции и потом неожиданно перешли на его сторону после прихода к власти Сооронбая Жээнбекова. С чем это связано?— Я считаю, что в стране должна быть сильная оппозиция. Если ее нет в парламенте, то мы должны создавать ее вне парламента, на улице. К сожалению, в наш парламент оппозиция практически не имеет шансов, возможности попасть. Потому что, во-первых, власть делает все, чтобы они не попали, во-вторых, у оппозиции просто нет финансовых ресурсов. Это две важные проблемы. Почему я решил поддержать Атамбаева: потому что я 15 лет в оппозиции, в том числе и к самому Атамбаеву в его бытность президентом. Когда он ушел из власти и перешел в оппозицию своему ставленнику Сооронбаю Жээнбекову, которого "привел за ручку", я решил: чтобы противостоять сильной президентской власти, нам нужна сильная оппозиция. И тем более что если экс-президент хочет перейти в оппозицию, то я, как активный лидер оппозиции, решил работать с ним и создать большой альянс политиков. Но, к сожалению, из-за того, что Жээнбеков применил силу, произошли вот эти события, мы не достигли своих целей.— Что скажете по поводу своего уголовного дела?— Это было надуманное уголовное дело чтобы, во-первых, сломать Атамбаева, как политического оппонента, как бывшего друга, который лично знает Жээнбекова очень хорошо. Атамбаев мог его просто сломать в любое время, нужно было только несколько месяцев. А посадив меня в тюрьму, Жээнбеков хотел показать, что любой, кто работает с Атамбаевым, кто хочет быть в оппозиции, — его ждет такая же судьба. Он давал сигнал другим политикам.Во время этих событий в Кой-Таше я единственное, что делал — это пытался спасти спецназ и не допустить столкновений с милицией на второй день. Ведь люди там были очень агрессивные, недовольные властью.Естественно, я надеюсь, что это дело будет пересмотрено. Садыр Жапаров тоже вышел из тюрьмы, мы встречались, мы говорили на эту тему, и он обещал мне, что все политические заключенные, которые были привлечены к ответственности по решению властей, президентов, они будут пересмотрены и будет обеспечен открытый, прозрачный, справедливый суд. Я надеюсь, что они будут давать сигналы о том, что все политические дела должны быть решены. Почему я говорю про "сигналы", потому что наша судебная система всегда ждет каких-то сигналов от властей. Они всегда ждут команды. Поэтому даже если власти не будут вмешиваться, я не думаю, что суды будут нас оправдывать. Я думаю, что нужна политическая воля, чтобы отпустить политических оппонентов.— В вашей программе есть пункт о ликвидации института президента. Зачем тогда вы решили баллотироваться?— Двое наших президентов в бегах, один в тюрьме, другой — перед тюрьмой, я думаю, его тоже скоро посадят. Поэтому когда я вижу, что в стране президент решает все, но ни за что не отвечает и результат правления приводит нас к трагедии, к политическим кризисам и серьезным политическим конфликтам, я думаю, мы должны ликвидировать эту должность, этот политический институт. Я решил, пришло время баллотироваться. Если вдруг я стану президентом, я обещаю, в течение трех-четырех лет, подготовив правовые основы, ликвидировать институт президента.— Тогда вся власть просто перейдет к премьеру...— Между премьером и президентом есть большая разница. Президент, согласно нашим законам, обладает всей полнотой власти, у него есть огромная возможность узурпировать, захватить власть, сконцентрировать ее в своих руках через ГКНБ и прокуратуру. При этом он ни за что не отвечает. Если мы передадим власть премьеру, он будет избираться в парламенте: его можно будет снять и можно будет контролировать через парламент. А президента невозможно контролировать. Власть должна быть под контролем общества, парламента, судебной власти, местной власти.— Также вы предлагаете ликвидировать Госкомитет Нацбезопасности?— Я считаю, что Госкомитет Нацбезопасности должен быть полностью ликвидирован. Потому что в таком виде он не оправдывает свое предназначение. Мы должны по варианту России создавать разведку, контрразведку, отдельный следственный комитет, отдельную структуру, которая будет заниматься борьбой с коррупцией. Все они должны подчиняться только правительству.— Что вы думаете о внешней политике Киргизии?— Внешняя политика у нас страдает. Бедная страна, такая как Киргизия, не может себе позволить иметь хорошие отношения только с Россией. Мы должны, как бедная страна, чтобы решить свои проблемы, иметь эффективные, взаимовыгодные партнерские отношения со всеми странами: и с Россией, и с Европой, и с США, и с Японией, и с Китаем. Крен в сторону только России — это ошибка, и мы должны это немного подправлять. Но несмотря на то, что я сторонник многовекторной политики, я понимаю, что мы должны иметь хорошие отношения в первую очередь с Россией.— Как вы считаете, кто главный оппонент Жапарова на предстоящих выборах?— Если бы у нас была развитая политическая культура, развитая выборная система и электорат, то во время выборов должны были бы конкурировать Садыр Жапаров и я. Потому что мы представляем разные диалоги. Он представляет сильную президентскую власть и курултай, я представляю парламентаризм и современную страну. Но, к сожалению, наше общество немного другое. Сегодня сильный конкурент Жапарова — Адахан Мадумаров (бывший госсекретарь Киргизии и экс-спикер парламента. — Прим. ред.), они представляют один электорат и между собой конкурируют. Это как-то странно получается. Но все люди, которые сегодня баллотируются, в какой-то мере конкурируют с Садыром Жапаровым и идут против него.— Вы рассматриваете возможность тандема с другим кандидатом?— Мы ведем переговоры об объединении кандидатов, которые слабы, я честно скажу, мы слабы. У нас мало ресурсов — у всех кандидатов, кроме Садыра Жапарова. Ведь все, кто раньше "носили" властям, Сооронбаю Жээнбекову, его подручным партиям, они сейчас работают с Садыром Жапаровым, и я вижу: проблем с финансами у них нет. Было бы хорошо объединиться и остановиться на одной кандидатуре, но пока не получается. Скорее даже, не получится.— А какие у вас источники финансирования?— Я не скрываю их, вы видите, какие у меня возможности: один штаб, мало людей. Я трачу только свои деньги.— Вы считаете, президентские выборы пройдут честно? Будет ли подкуп или использование административного ресурса?— Общество и власть извлекли уроки из событий 5 октября. И таких нарушений, как на последних выборах, я думаю, не будет. Власть все-таки боится. Но несмотря на это, у власти есть другие рычаги: огромные деньги только у одного кандидата показывают, что используется административный ресурс. Это факт. Второе — у основного кандидата есть правоохранительные органы, они все так или иначе работают на власть, и в целом государственная машина — это огромная помощь и поддержка. Поэтому, да, есть административный ресурс и да — кандидаты им пользуются.

https://ria.ru/20201210/kirgiziya-1588629739.html

https://ria.ru/20201218/konflikty-1589905940.html

https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580053550.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

равшан джеенбеков, киргизия, интервью