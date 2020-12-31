https://ria.ru/20201231/chudesa-1591603904.html

"Опять ничего не произошло". Почему мы ждём чудес на Новый год

"Опять ничего не произошло". Почему мы ждём чудес на Новый год

С самого детства от Нового года намного больше ожиданий, чем от любого другого праздника. Порой эти "ожидания" переносятся и во взрослую жизнь, но вместо "чудес" и "исполнения желаний" случается что-то стандартное (застолье, прогулки, соседский фейерверк). Почему так происходит? Вспомнили истории про самый по-хорошему странный Новый год в жизни.

2020-12-31T12:00

2020-12-31T12:00

2020-12-31T12:00

яснопонятно

подкаст

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"Опять ничего не произошло". Почему мы ждём чудес на Новый год С самого детства от Нового года намного больше ожиданий, чем от любого другого праздника. Порой эти "ожидания" переносятся и во взрослую жизнь, но вместо "чудес" и "исполнения желаний" случается что-то стандартное (застолье, прогулки, соседский фейерверк). Почему так происходит? Вспомнили истории про самый по-хорошему странный Новый год в жизни. audio/mpeg

"Опять ничего не произошло". Почему мы ждём чудес на Новый год С самого детства от Нового года намного больше ожиданий, чем от любого другого праздника. Порой эти "ожидания" переносятся и во взрослую жизнь, но вместо "чудес" и "исполнения желаний" случается что-то стандартное (застолье, прогулки, соседский фейерверк). Почему так происходит? Вспомнили истории про самый по-хорошему странный Новый год в жизни. audio/mpeg

Откуда в нас взялось это ежегодное декабрьское ожидание чуда? При чём здесь остатки "магического мышления" наших предков и почему нужно тренировать так называемое "замечание чудес"? Размышляет, обсуждает и делится своими историями о самой странной встрече Нового года редакция Центра инновационной журналистики.Почему мы придаём такое значение новогодней ночи, комментирует психолог Анастасия Плотникова.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Семёна НедовенчанногоПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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