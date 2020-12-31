https://ria.ru/20201231/biryukov-1591723111.html

Бирюков принял участие в акции "Елка желаний"

Бирюков принял участие в акции "Елка желаний"

В канун Нового года заместитель мэра Москвы Петр Бирюков принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка желаний", он поздравил с наступающим... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T16:49

2020-12-31T16:49

2020-12-31T17:28

новый год—2021

автомобильные дороги

петр бирюков

москва

мосводоканал

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В канун Нового года заместитель мэра Москвы Петр Бирюков принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка желаний", он поздравил с наступающим праздником трех юных москвичей и передал им подарки, которые ребята загадали в своих письмах, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.В пресс-службе отметили, что 11-летний Кирилл прокатится на оранжевом автомобиле ГБУ "Автомобильные дороги" во время уборки столичных улиц. 7-летняя Полина посетит Музей воды АО "Мосводоканал", где узнает все о путешествии воды от водоисточника до квартир горожан. 14-летний Никита побывает в диспетчерской АО "ОЭК" и сможет сам включить фонари и новогоднюю подсветку. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут экскурсии для ребят во время новогодних каникул с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

https://ria.ru/20201231/pozdravlenie-1591717814.html

москва

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автомобильные дороги, петр бирюков, москва, мосводоканал, общество