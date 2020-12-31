Бирюков принял участие в акции "Елка желаний"
16:49 31.12.2020 (обновлено: 17:28 31.12.2020)
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В канун Нового года заместитель мэра Москвы Петр Бирюков принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка желаний", он поздравил с наступающим праздником трех юных москвичей и передал им подарки, которые ребята загадали в своих письмах, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"Новый год - самый любимый и самый волшебный праздник в году, который исполняет все, самые нереальные желания. И я рад возможности принять участие в замечательной акции "Елка желаний" и лично исполнить новогодние мечты трех юных москвичей. Сегодня ребятам доставили подарки от моего имени и пригласили их на индивидуальные новогодние экскурсии по объектам городского хозяйства. Это уникальная возможность увидеть жизнь города изнутри и больше узнать о работе коммунальных служб", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
В пресс-службе отметили, что 11-летний Кирилл прокатится на оранжевом автомобиле ГБУ "Автомобильные дороги" во время уборки столичных улиц. 7-летняя Полина посетит Музей воды АО "Мосводоканал", где узнает все о путешествии воды от водоисточника до квартир горожан. 14-летний Никита побывает в диспетчерской АО "ОЭК" и сможет сам включить фонари и новогоднюю подсветку. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут экскурсии для ребят во время новогодних каникул с соблюдением всех необходимых мер безопасности.