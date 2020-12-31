Глава МВД заявил, что в Белоруссии удалось пресечь попытки посеять хаос
© SputnikИван Кубраков
© Sputnik
МИНСК, 31 дек – РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что уходящий год выдался тяжелым для сотрудников органов внутренних дел, но им удалось пресечь попытки посеять хаос в стране.
В своем новогоднем поздравлении, размещенном на сайте ведомства, министр отметил, что "2020-й год, действительно, был тяжелый".
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"Тяжелый - для сотрудников органов внутренних дел, да и в целом для системы органов внутренних дел. Несмотря на огромное количество проведенных несанкционированных массовых мероприятий, на беспорядки, тот хаос, который пытались посеять в городах нашей республики отдельные категории граждан, все эти попытки были пресечены сотрудниками органов внутренних дел", - сказал он.
Глава МВД добавил, что "несмотря на огромную физическую нагрузку, психологическую нагрузку на сотрудников, они с честью и достоинством выполнили свои должностные обязанности".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.