https://ria.ru/20201231/belorussiya-1591739144.html

Глава МВД заявил, что в Белоруссии удалось пресечь попытки посеять хаос

Глава МВД заявил, что в Белоруссии удалось пресечь попытки посеять хаос

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что уходящий год выдался тяжелым для сотрудников органов внутренних дел, но им удалось пресечь попытки посеять хаос в РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T22:27

2020-12-31T22:27

2020-12-31T22:27

протесты в белоруссии

иван кубраков

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582061921_79:0:2353:1279_1920x0_80_0_0_51f8228502d5412b01d9d17a9a3fc42a.jpg

МИНСК, 31 дек – РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что уходящий год выдался тяжелым для сотрудников органов внутренних дел, но им удалось пресечь попытки посеять хаос в стране.В своем новогоднем поздравлении, размещенном на сайте ведомства, министр отметил, что "2020-й год, действительно, был тяжелый".Глава МВД добавил, что "несмотря на огромную физическую нагрузку, психологическую нагрузку на сотрудников, они с честью и достоинством выполнили свои должностные обязанности".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20201231/belorussiya-1591705371.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван кубраков, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире