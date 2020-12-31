https://ria.ru/20201231/belorussiya-1591705371.html

Лукашенко предостерег оппозицию от перехода "красной черты"

Лукашенко предостерег оппозицию от перехода "красной черты"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников протестных акций о недопустимости пресечения "красной черты" и заявил, что в случае нарушения... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T14:08

2020-12-31T14:08

2020-12-31T14:12

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников протестных акций о недопустимости пресечения "красной черты" и заявил, что в случае нарушения ими закона и порядка последует ответная реакция со стороны власти.При этом он подчеркнул важность устойчивого экономического развития, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в обществе. "Справимся с экономикой - никакие протесты нам не страшны... Все мы это переживем. Надо, чтобы была экономика", - уверен президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. Оппозиция призывает к забастовкам на предприятиях и блокировкам дорог.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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белоруссия

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александр лукашенко, белоруссия, в мире