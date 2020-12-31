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Лукашенко предостерег оппозицию от перехода "красной черты"
Лукашенко предостерег оппозицию от перехода "красной черты"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников протестных акций о недопустимости пресечения "красной черты" и заявил, что в случае нарушения... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T14:08
2020-12-31T14:08
2020-12-31T14:12
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников протестных акций о недопустимости пресечения "красной черты" и заявил, что в случае нарушения ими закона и порядка последует ответная реакция со стороны власти.При этом он подчеркнул важность устойчивого экономического развития, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в обществе. "Справимся с экономикой - никакие протесты нам не страшны... Все мы это переживем. Надо, чтобы была экономика", - уверен президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. Оппозиция призывает к забастовкам на предприятиях и блокировкам дорог.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 31 дек - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
предупредил участников протестных акций о недопустимости пресечения "красной черты" и заявил, что в случае нарушения ими закона и порядка последует ответная реакция со стороны власти.
"Походят, походят, как сейчас, если походят. Не перейдут красную черту - будут ходить. Перейдут - получат. Должен быть закон и порядок", - цитирует Лукашенко в четверг Sputnik Беларусь.
При этом он подчеркнул важность устойчивого экономического развития, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в обществе. "Справимся с экономикой - никакие протесты нам не страшны... Все мы это переживем. Надо, чтобы была экономика", - уверен президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. Оппозиция призывает к забастовкам на предприятиях и блокировкам дорог.
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