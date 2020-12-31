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Основателя "Пресс-клуба" в Белоруссии обвинили в неуплате налогов
Основателя "Пресс-клуба" в Белоруссии обвинили в неуплате налогов
Основателю "Пресс-клуба" в Белоруссии Юлии Слуцкой предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила в четверг Белорусская... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T13:52
2020-12-31T13:52
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МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Основателю "Пресс-клуба" в Белоруссии Юлии Слуцкой предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила в четверг Белорусская ассоциация журналистов."Основательнице "Пресс-клуба Беларусь" Юлии Слуцкой предъявили обвинение по части 2 статьи 243 "Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере". Она останется под стражей минимум до 22 февраля", - говорится в сообщении ассоциации в Telegram-канале.Санкции статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет со штрафом или лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом.Ранее Департамент финрасследований Комитета госконтроля Белоруссии заявил, что проверяет факты нарушения налогового законодательства в отношении должностных лиц журналистской мастерской "Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, "связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа". Не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна" сообщил, что несколько представителей "Пресс-клуба" допрошены по уголовному делу и задержаны, перед этим у них прошли обыски. Позже дочь Слуцкой сообщила, что уголовное дело в отношении представителей журналистской мастерской "Пресс-клуб Беларусь" передано из Комитета госконтроля в Следственный комитет Белоруссии.Как сообщается на сайте пресс-клуба, он представляет собой площадку для профессионального развития медиасообщества. "Пресс-клуб Беларусь" организует образовательные лекции и семинары для журналистов, проводит исследования.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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белоруссия, в мире

Основателя "Пресс-клуба" в Белоруссии обвинили в неуплате налогов

13:52 31.12.2020
 
© Fotolia / Africa StudioМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© Fotolia / Africa Studio
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МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Основателю "Пресс-клуба" в Белоруссии Юлии Слуцкой предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила в четверг Белорусская ассоциация журналистов.
"Основательнице "Пресс-клуба Беларусь" Юлии Слуцкой предъявили обвинение по части 2 статьи 243 "Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере". Она останется под стражей минимум до 22 февраля", - говорится в сообщении ассоциации в Telegram-канале.
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Санкции статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет со штрафом или лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом.
Ранее Департамент финрасследований Комитета госконтроля Белоруссии заявил, что проверяет факты нарушения налогового законодательства в отношении должностных лиц журналистской мастерской "Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, "связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа". Не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна" сообщил, что несколько представителей "Пресс-клуба" допрошены по уголовному делу и задержаны, перед этим у них прошли обыски. Позже дочь Слуцкой сообщила, что уголовное дело в отношении представителей журналистской мастерской "Пресс-клуб Беларусь" передано из Комитета госконтроля в Следственный комитет Белоруссии.
Как сообщается на сайте пресс-клуба, он представляет собой площадку для профессионального развития медиасообщества. "Пресс-клуб Беларусь" организует образовательные лекции и семинары для журналистов, проводит исследования.
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