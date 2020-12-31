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Российский "Спутник V" запустили в Аргентину. Запад насторожился

Российский "Спутник V" запустили в Аргентину. Запад насторожился

В Аргентине началась вакцинация "Спутником V". Первые в очереди на прививку — медики, учителя и полицейские. Между тем закупки Буэнос-Айресом российской вакцины РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T08:00

2020-12-31T08:00

2020-12-31T08:02

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

альберто фернандес

российский фонд прямых инвестиций

аргентина

сша

буэнос-айрес (город)

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Аргентине началась вакцинация "Спутником V". Первые в очереди на прививку — медики, учителя и полицейские. Между тем закупки Буэнос-Айресом российской вакцины вызвали критику на Западе. Как политика вмешивается в борьбу с коронавирусом, разбиралось РИА Новости. Вечный карантин"Рейс надежды" прилетел в аэропорт Эсейса в десять утра. На борту — долгожданные триста тысяч доз "Спутника V". В Буэнос-Айресе открыты прививочные пункты. Но вакцину получили и все провинции. Это исторический момент для Аргентины", — комментировал в прямом эфире журналист телеканала С5N прибытие самолета. Очередь на прививку расписана на месяц вперед, но власти предупреждают: "Сперва вакцинируют медиков, полицейских и учителей". Аргентинцев эти ограничения не останавливают. Они надеются на дополнительные поставки "Спутника V" и терпеливо ждут. Противников вакцинации в Аргентине намного меньше, чем в Бразилии, Чили или Перу. И дело не в плохой ситуации с коронавирусом. Количество переболевших хоть и приблизилось к двум миллионам, но смертность гораздо ниже, чем у соседей. Власти первыми в регионе закрылись весной на карантин, и сняли его только в конце лета. Но людям надоело сидеть дома, и в прививке они видят спасение. Осенью, когда страна повторно ввела локдаун, аргентинцы даже придумали термин "quareternal" — вечный карантин. Многим казалось, что ограничения никогда не снимут. Больше всего возмущался бизнес. Пандемия сильно ударила по экономике, хотя и до этого в стране росли безработица и инфляция. Когда Россия, а следом США и Великобритания объявили о создании вакцины, аргентинцы облегченно выдохнули. Президент Альберто Фернандес заявил, что страна вот-вот получит англо-шведский препарат AstraZeneca. Буэнос-Айрес участвовал и в клинических испытаниях американской Pfizer. Сомнений не было — Аргентина привьется западной вакциной. Отношение к российской разработке было сдержанным. Даже после осеннего визита в Москву представителей Минздрава Аргентины "Спутник V" не вызывал доверия из-за незавершенности клинических испытаний.Подозрительный "Спутник V""Мы подписали контракт с Россией. Москва гарантирует нам поставку 20 миллионов прививочных доз. В январе — феврале вакцину получат десять миллионов аргентинцев", — внезапно заявил в начале декабря Фернандес. Он пояснил, что власти не сомневаются в надежности российского препарата. Для убедительности пообещал привиться первым. В конце зимы начнется второй этап вакцинации, уточнил президент. Российский фонд прямых инвестиций подтвердил контракт с Аргентиной. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев проинформировал: на первом этапе Буэнос-Айрес получит десять миллионов доз "Спутника V". "Вакцину для южноамериканской республики произведут наши партнеры в Индии, Китае и Южной Корее", — уточнил он. Аргентинские власти не сразу объяснили, почему отказались от американской Pfizer. Оппозиция в парламенте обвинила президента в замалчивании проблемы. Часть депутатов выразили недоверие "Спутнику V". Последовали даже обращения в суд. "Закупка российской вакцины ставит под угрозу здоровье жителей Аргентины", — говорится в иске оппозиционера Маурисио Макри против министра здравоохранения Хинеса Гонсалеса Гарсии. В отличие от политиков простые аргентинцы позитивно отнеслись к вакцинации. Согласно опросу социологов из Университета Буэнос-Айреса, 43 процента согласны привиться "Спутником V". Большинство радовались, что страна первой в регионе начала делать прививки от коронавируса. Геополитика vs вакцинацияПосле старта массовой вакцинации власти все же рассказали, почему выбрали российский "Спутник V". Главная причина — неготовность Pfizer произвести до конца зимы необходимое Аргентине количество доз. Второе препятствие — бюрократия и нежелание американской компании брать на себя ответственность за возможные негативные последствия. "Сперва Pfizer просила принять закон о вакцинах, и мы согласились. А теперь они хотят другой закон, чтобы избежать уголовной ответственности, если препараты причинят физический ущерб. Мы не собираемся давать им правовой иммунитет", — заявил президент Фернандес. Не промолчали и представители Pfizer. Они объяснили, что аргентинские власти отказались оплачивать дорогостоящую транспортировку: "Перевозка возможна при крайне низкой температуре, а это дополнительные траты. Буэнос-Айрес оказался к ним не готов". В спор об эффективности препаратов встряла и Европа. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррел обвинил Россию в распространении ложной информации о европейской и американской вакцинах. "Россия хочет продавать собственный препарат. Отсюда сообщения, что западные вакцины превратят людей в обезьян", — пояснил он. Президент Аргентины опроверг мнение о том, что закупил "Спутник V" под давлением России. При этом он высказал встречные претензии в адрес западных производителей. "Мир жаждет получить вакцину, идет геополитический спор о том, кто ее предоставит. "Спутник V" стал объектом торговой войны и геополитики", — заявил Фернандес. Президент пояснил, что, помимо российского лекарства, Аргентина делает ставку и на европейскую AstraZeneca. Но ее поставки начнутся позже. Фернандес напомнил о том, что Минздрав одобрил и Pfizer. Если конфликт с компанией удастся уладить, то американский препарат поступит на аргентинский рынок. Не смешивать пандемию с политикой призвал западные страны и Сергей Лавров. "Россия не играет в геополитические игры с "нулевой суммой" и не мыслит архаичными концепциями сфер влияния", — подвел итог глава МИД России. Первый среди равных"Важно не путать: Аргентина конфликтует из-за вакцины не с США, а с американской компанией Pfizer. Портить отношения с Вашингтоном не в интересах Буэнос-Айреса. Тем более сейчас аргентинцы разрабатывают сланцевые месторождения и зависят от американских технологий. Поэтому не следует искать геополитику вокруг вакцин в южноамериканском полушарии", — говорит эксперт РСМД Александр Корольков. За риторикой Фернандеса стоят внутренние проблемы Аргентины, считает политолог и обращает внимание на акции протеста, которые время от времени вспыхивают в стране. "Длительный карантин Фернандес объяснил тем, что человеческая жизнь важнее экономики. Но локдаун затянулся, люди сидели без денег и это стало не меньшей угрозой жизням", — рассуждает Корольков. На фоне протестных настроений президенту важно показать, что есть и положительные сдвиги, продолжает эксперт. "Вакцинация стартовала в России, США и Европе. Среди ведущих держав прививочная кампания началась и в Аргентине. Соответственно вакцина — это попытка представить Аргентину развитой страной. Расчет на внутреннюю аудиторию. Поставщик не так важен", — полагает Корольков. При этом добавляет, что если экономическая ситуация в стране не улучшится, то и оперативная вакцинация не укрепит имидж президента. Выбор российского препарата Корольков объясняет тем, что Москва согласилась оперативно поставить "Спутник V" и не выдвигала особых условий. "Отношения между Россией и Аргентиной много лет развиваются стабильно. Но конкретных проектов не было. Сейчас появятся хотя бы полмиллиарда долларов, которые Буэнос-Айрес заплатит Москве", — иронизирует собеседник агентства. Корольков отмечает, что все латиноамериканские политики отличаются популизмом. И риторика Фернандеса вокруг вакцины еще одно тому подтверждение.

https://ria.ru/20201226/velikobritaniya-1590975684.html

аргентина

сша

буэнос-айрес (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в столицу Венесуэлы Из России в Каракас прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19. Таким образом, Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, получившей вакцину, разработанную в России. "Спутник V" была зарегистрирована в РФ 11 августа после прохождения серии клинических испытаний. На данный момент в России проходят испытания данного препарата на ряде групп риска. В третьей фазе клинических испытаний примут участие около 40 тысяч добровольцев. Примерно две тысячи из них будут венесуэльцами. 2020-12-31T08:00 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, альберто фернандес, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, сша, буэнос-айрес (город), в мире