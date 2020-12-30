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Кузнецова и Фальков обсудили защиту прав сирот
Кузнецова и Фальков обсудили защиту прав сирот
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе рабочей встречи обсудили... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:47
2020-12-30T12:47
валерий фальков
анна кузнецова
госдума рф
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе рабочей встречи обсудили возможность создания яслей и детских садов при университетах, подготовку специалистов по работе с семьями, а также защиту прав детей-сирот, сообщили в пресс-службе уполномоченного.Ранее зампредседателя думского комитета по образованию и науке Лариса Тутова рассказала РИА Новости, что законопроект об организации яслей-садов при вузах планируется к рассмотрению Госдумой в первом чтении в начале 2021 года.Уполномоченный также отметила ежегодный рост числа детей-сирот, которые становятся жертвами преступлений: в 2017 году потерпевших было 3742 человека, а в 2019-м – уже 4207. Кроме того, омбудсмен заявила об отсутствии специалистов по работе с семьями, причем, по ее словам, квалифицированные специалисты такого направления на сегодняшний день необходимы, однако в вузах их пока не готовят.Фальков в свою очередь, отметил, что исследования и методические разработки в сфере детства могут войти в план работы на 2021 год, а вот предложения по обучению просемейных специалистов необходимо проработать.Отдельно стороны отметили организацию яслей и детских садов при вузах, подчеркнув необходимость изучения успешного опыта функционирования подобных учреждений в регионах, а также проанализировать проблемы и спрос в различных субъектах РФ.
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валерий фальков, анна кузнецова, госдума рф, общество

Кузнецова и Фальков обсудили защиту прав сирот

12:47 30.12.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе рабочей встречи обсудили возможность создания яслей и детских садов при университетах, подготовку специалистов по работе с семьями, а также защиту прав детей-сирот, сообщили в пресс-службе уполномоченного.
Ранее зампредседателя думского комитета по образованию и науке Лариса Тутова рассказала РИА Новости, что законопроект об организации яслей-садов при вузах планируется к рассмотрению Госдумой в первом чтении в начале 2021 года.
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"Негативные тенденции жестокого обращения с детьми-сиротами, факты насилия свидетельствуют о том, что необходимо своевременно не только выявлять подобные случаи, но работать на опережение. Мы выезжаем с проверками, когда беда свершилась. Надзорные и правоохранительные органы начинают работать по факту нарушения. А нам надо опередить события. Но для этого не хватает инструментов, нужны специально разработанные методики, благодаря которым можно будет диагностировать степень угрозы. Важно также подготовить специалистов, которые в дальнейшем будут работать с этими методиками", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
Уполномоченный также отметила ежегодный рост числа детей-сирот, которые становятся жертвами преступлений: в 2017 году потерпевших было 3742 человека, а в 2019-м – уже 4207. Кроме того, омбудсмен заявила об отсутствии специалистов по работе с семьями, причем, по ее словам, квалифицированные специалисты такого направления на сегодняшний день необходимы, однако в вузах их пока не готовят.
Фальков в свою очередь, отметил, что исследования и методические разработки в сфере детства могут войти в план работы на 2021 год, а вот предложения по обучению просемейных специалистов необходимо проработать.
Отдельно стороны отметили организацию яслей и детских садов при вузах, подчеркнув необходимость изучения успешного опыта функционирования подобных учреждений в регионах, а также проанализировать проблемы и спрос в различных субъектах РФ.
 
Валерий ФальковАнна КузнецоваГосдума РФОбщество
 
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