https://ria.ru/20201230/zaschita-1591553267.html

Кузнецова и Фальков обсудили защиту прав сирот

Кузнецова и Фальков обсудили защиту прав сирот

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе рабочей встречи обсудили... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:47

2020-12-30T12:47

2020-12-30T12:47

валерий фальков

анна кузнецова

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564643356_0:199:2480:1594_1920x0_80_0_0_d680609a477837b7aa8105f31d778500.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе рабочей встречи обсудили возможность создания яслей и детских садов при университетах, подготовку специалистов по работе с семьями, а также защиту прав детей-сирот, сообщили в пресс-службе уполномоченного.Ранее зампредседателя думского комитета по образованию и науке Лариса Тутова рассказала РИА Новости, что законопроект об организации яслей-садов при вузах планируется к рассмотрению Госдумой в первом чтении в начале 2021 года.Уполномоченный также отметила ежегодный рост числа детей-сирот, которые становятся жертвами преступлений: в 2017 году потерпевших было 3742 человека, а в 2019-м – уже 4207. Кроме того, омбудсмен заявила об отсутствии специалистов по работе с семьями, причем, по ее словам, квалифицированные специалисты такого направления на сегодняшний день необходимы, однако в вузах их пока не готовят.Фальков в свою очередь, отметил, что исследования и методические разработки в сфере детства могут войти в план работы на 2021 год, а вот предложения по обучению просемейных специалистов необходимо проработать.Отдельно стороны отметили организацию яслей и детских садов при вузах, подчеркнув необходимость изучения успешного опыта функционирования подобных учреждений в регионах, а также проанализировать проблемы и спрос в различных субъектах РФ.

https://sn.ria.ru/20201228/siroty-1590991668.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, анна кузнецова, госдума рф, общество