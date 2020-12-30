https://ria.ru/20201230/zarabotok-1591492871.html

Финансист назвал правильное время для заработка на рубле

Финансист назвал правильное время для заработка на рубле

Размещение рублевых средств на банковских вкладах станет выгодным, когда вырастут ставки, снизившиеся сейчас до 4,2%, что ниже инфляции, рассказал агентству... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T01:16

2020-12-30T01:16

2020-12-30T01:16

инфляция

экономика

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Размещение рублевых средств на банковских вкладах станет выгодным, когда вырастут ставки, снизившиеся сейчас до 4,2%, что ниже инфляции, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.По его словам, заработать на отечественной валюте можно на депозитах и на колебаниях курса.Инфляция в России вышла на отметку 4,5%. "Если Центробанк России перейдет к ужесточению кредитно-денежной политики, начнет увеличивать ключевую ставку, это приведет и к росту средних ставок по депозитам в банках", - отмечает эксперт.Разместив рублевые средства на депозите, можно заработать при уровне процентов, превышающем размер инфляции. Это возможно при стабильном уровне инфляции и курсе национальной валюты.В текущей ситуации, когда рубль постоянно теряет к доллару и евро, актуальнее заработать на курсовых колебаниях.По словам Иванова, можно приобрести иностранную валюту на пике падения (при курсе доллара на отметках 73-75 рублей, евро – на уровне ниже 90 рублей), а затем продать, получив дополнительную рублевую прибыль. Затем уже большая сумма инвестируется снова в иностранную валюту и продается в оптимальный момент."Для постоянных операций на валютном рынке, для приобретения валюты по оптимальному курсу лучше обратиться к брокерским компаниям, которые предлагают такой вид услуг", - резюмирует специалист.

https://ria.ru/20201228/rubl-1591207550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфляция, экономика