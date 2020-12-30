https://ria.ru/20201230/yurist-1591495401.html
Юрист рассказал, как действовать, если вас заразили
Юрист рассказал, как действовать, если вас заразили
По закону возможно возмещение любого вреда, причиненного личности, в том числе и вреда здоровью. На практике подобных примеров в судебной практике немного,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T03:15
2020-12-30T03:15
2020-12-30T03:15
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. По закону возможно возмещение любого вреда, причиненного личности, в том числе и вреда здоровью. На практике подобных примеров в судебной практике немного, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и Партнеры" Евгения Рыжкова.Согласно Трудовому кодексу, если вред здоровью или смерть наступили вследствие профессионального заболевания, работнику или его семье возмещаются его утраченный заработок, а также расходы на лечение и реабилитацию, либо расходы в связи со смертью работника.Если добровольного возмещения добиться не получается, дело приходится решать в суде. Тогда истец должен доказать наличие вреда и связь между действиями ответчика и наступлением неблагоприятных последствий, отметила эксперт. В этом главная сложность: сейчас с ней часто сталкиваются медработники, заразившиеся коронавирусом во время исполнения трудовых обязанностей. Подтвердить факт заражения от конкретного пациента они не могут.Если причиной заражение стало несоблюдение правил обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, следует подать заявление о совершении административного правонарушения в полицию или в Роспотребнадзор, считает адвокат.Шанс, что государственные органы справятся с задачей доказать причинно-следственную связь между заражением истца и действиями виновного есть, но он не 100-процентный, заключила она.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости.
По закону возможно возмещение любого вреда, причиненного личности, в том числе и вреда здоровью. На практике подобных примеров в судебной практике немного, рассказала агентству "Прайм"
адвокат юридической группы "Яковлев и Партнеры" Евгения Рыжкова.
"В соответствии со статьей №1084 Гражданского кодекса РФ возмещается вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, службы в полиции и других соответствующих обязанностей", - поясняет адвокат.
Согласно Трудовому кодексу, если вред здоровью или смерть наступили вследствие профессионального заболевания, работнику или его семье возмещаются его утраченный заработок, а также расходы на лечение и реабилитацию, либо расходы в связи со смертью работника.
Если добровольного возмещения добиться не получается, дело приходится решать в суде. Тогда истец должен доказать наличие вреда и связь между действиями ответчика и наступлением неблагоприятных последствий, отметила эксперт. В этом главная сложность: сейчас с ней часто сталкиваются медработники, заразившиеся коронавирусом во время исполнения трудовых обязанностей. Подтвердить факт заражения от конкретного пациента они не могут.
Если причиной заражение стало несоблюдение правил обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, следует подать заявление о совершении административного правонарушения в полицию или в Роспотребнадзор
, считает адвокат.
Шанс, что государственные органы справятся с задачей доказать причинно-следственную связь между заражением истца и действиями виновного есть, но он не 100-процентный, заключила она.