https://ria.ru/20201230/yurist-1591495401.html

Юрист рассказал, как действовать, если вас заразили

Юрист рассказал, как действовать, если вас заразили

По закону возможно возмещение любого вреда, причиненного личности, в том числе и вреда здоровью. На практике подобных примеров в судебной практике немного,... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T03:15

2020-12-30T03:15

2020-12-30T03:15

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. По закону возможно возмещение любого вреда, причиненного личности, в том числе и вреда здоровью. На практике подобных примеров в судебной практике немного, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и Партнеры" Евгения Рыжкова.Согласно Трудовому кодексу, если вред здоровью или смерть наступили вследствие профессионального заболевания, работнику или его семье возмещаются его утраченный заработок, а также расходы на лечение и реабилитацию, либо расходы в связи со смертью работника.Если добровольного возмещения добиться не получается, дело приходится решать в суде. Тогда истец должен доказать наличие вреда и связь между действиями ответчика и наступлением неблагоприятных последствий, отметила эксперт. В этом главная сложность: сейчас с ней часто сталкиваются медработники, заразившиеся коронавирусом во время исполнения трудовых обязанностей. Подтвердить факт заражения от конкретного пациента они не могут.Если причиной заражение стало несоблюдение правил обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, следует подать заявление о совершении административного правонарушения в полицию или в Роспотребнадзор, считает адвокат.Шанс, что государственные органы справятся с задачей доказать причинно-следственную связь между заражением истца и действиями виновного есть, но он не 100-процентный, заключила она.

https://realty.ria.ru/20201228/zaprety-1591159652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество