МИД прокомментировал взрывы в Йемене
19:27 30.12.2020 (обновлено: 19:40 30.12.2020)
Ранее власти Йемена заявили, что аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена, и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".
В среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера Йемена повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абд Раббу Мансуром Хади.
"В Москве решительно осуждают этот преступный акт. Выступаем за проведение его тщательного и объективного расследования. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, Москва исходит из того, что дерзкое нападение на аэропорт Адена подтверждает необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования затянувшегося военно-политического кризиса в Йемене.
"Убеждены, что без выработки всеми участниками внутрийеменского конфликта соответствующих компромиссных договоренностей невозможно добиться решения многочисленных проблем этой страны, включая обеспечение должного уровня общественной безопасности, а также решительную борьбу с находящимися на территории ЙР "Аль-Каидой на Аравийском полуострове"*, ИГИЛ* и другими террористическими группировками", - добавили в министерстве.
* Террористическая организация, запрещенная в России