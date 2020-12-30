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МИД прокомментировал взрывы в Йемене

МИД прокомментировал взрывы в Йемене

Москва решительно осуждает взрывы в аэропорту Адена, где были члены нового кабмина, выступает за проведение тщательного и объективного расследования, говорится... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T19:27

2020-12-30T19:27

2020-12-30T19:40

ансар алла

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

йемен

аден

в мире

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва решительно осуждает взрывы в аэропорту Адена, где были члены нового кабмина, выступает за проведение тщательного и объективного расследования, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Ранее власти Йемена заявили, что аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена, и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".В среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера Йемена повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абд Раббу Мансуром Хади.Как отметили в ведомстве, Москва исходит из того, что дерзкое нападение на аэропорт Адена подтверждает необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования затянувшегося военно-политического кризиса в Йемене.* Террористическая организация, запрещенная в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Взрывы в аэропорту Йемена. Кадры с места обстрела Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена выросло до десяти, более 20 человек получили ранения/ 2020-12-30T19:27 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ансар алла, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), йемен, аден, в мире