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МИД прокомментировал взрывы в Йемене
МИД прокомментировал взрывы в Йемене
Москва решительно осуждает взрывы в аэропорту Адена, где были члены нового кабмина, выступает за проведение тщательного и объективного расследования, говорится... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T19:27
2020-12-30T19:40
ансар алла
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
йемен
аден
в мире
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва решительно осуждает взрывы в аэропорту Адена, где были члены нового кабмина, выступает за проведение тщательного и объективного расследования, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Ранее власти Йемена заявили, что аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена, и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".В среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера Йемена повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абд Раббу Мансуром Хади.Как отметили в ведомстве, Москва исходит из того, что дерзкое нападение на аэропорт Адена подтверждает необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования затянувшегося военно-политического кризиса в Йемене.* Террористическая организация, запрещенная в России
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Взрывы в аэропорту Йемена. Кадры с места обстрела
Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена выросло до десяти, более 20 человек получили ранения/
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ансар алла, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), йемен, аден, в мире

МИД прокомментировал взрывы в Йемене

19:27 30.12.2020 (обновлено: 19:40 30.12.2020)
 
© REUTERS / Fawaz SalmanВзрыв в аэропорту города Аден, Йемен
Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© REUTERS / Fawaz Salman
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва решительно осуждает взрывы в аэропорту Адена, где были члены нового кабмина, выступает за проведение тщательного и объективного расследования, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Ранее власти Йемена заявили, что аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена, и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".
В среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера Йемена повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абд Раббу Мансуром Хади.

"В Москве решительно осуждают этот преступный акт. Выступаем за проведение его тщательного и объективного расследования. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Москва исходит из того, что дерзкое нападение на аэропорт Адена подтверждает необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования затянувшегося военно-политического кризиса в Йемене.

"Убеждены, что без выработки всеми участниками внутрийеменского конфликта соответствующих компромиссных договоренностей невозможно добиться решения многочисленных проблем этой страны, включая обеспечение должного уровня общественной безопасности, а также решительную борьбу с находящимися на территории ЙР "Аль-Каидой на Аравийском полуострове"*, ИГИЛ* и другими террористическими группировками", - добавили в министерстве.

* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Ансар АллаМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЙеменАденВ мире
 
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