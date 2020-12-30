https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591491544.html

В Москве второй раз за неделю расширили список вакцинируемых от COVID-19

В Москве второй раз за неделю расширили список вакцинируемых от COVID-19

С сегодняшнего дня в Москве открывается запись на вакцинацию от коронавируса для работников строительного комплекса, студентов старше 18 лет, а также людей с... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T00:38

2020-12-30T00:38

2020-12-30T09:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. С сегодняшнего дня в Москве открывается запись на вакцинацию от коронавируса для работников строительного комплекса, студентов старше 18 лет, а также людей с хроническими заболеваниями.Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, для студентов, которым еще не исполнилось 18 лет, вакцинация пока невозможна, так как Минздрав еще не одобрил использование вакцины для несовершеннолетних. Те, кто страдает хроническими заболеваниями, смогут сделать прививку, если у них нет противопоказаний, о которых говорится в инструкции к препарату.Вакцинация стартовала в Москве в начале декабря, прежде всего для людей из основной группы риска: медиков, учителей, другого персонала медицинских и учебных заведений, соцработников. С 14 декабря к ним добавили работников МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг, с 21 декабря — работников транспорта, энергетики, промышленности и сотрудников СМИ.С 28 декабря открыли запись на вакцинацию для людей старшего возраста, сотрудников ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка, а также волонтеров и занятых в некоммерческих и религиозных организациях.По словам Собянина, пункты вакцинации будут работать и в новогодние праздники, чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку.Бонусы для привитыхМосквичи, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни, заявил мэр столицы.Так, люди старшего возраста, студенты старше 18 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте.Их социальные карты автоматически разблокируют через 14 дней после второй прививки.Что нужно для записиЗапись открыта на ближайшие две недели на mos.ru, emias.info или в инфоматах поликлиник. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ — на сайте, в мобильном приложении или по телефону.Сделать прививку могут жители столицы старше 18 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике, если у них нет некоторых хронических заболеваний, а в последние две недели они не болели ОРВИ. С момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти не менее 30 дней. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана. Как и где привитьсяПрепарат состоит из двух компонентов — это дает надежный иммунный ответ. Поэтому предстоят две прививки с промежутком в 21 день.Записываться нужно только на первую — на вторую врач запишет сам. Чтобы человек не забыл о повторной прививке, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.На вакцинацию потребуется не менее часа: 10 минут на осмотр перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки. Прошедшим вакцинацию выдают сертификат с отметками о двух прививках.Сейчас в Москве открыты 70 пунктов вакцинации на базе взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Еще 70 пунктов, по словам Собянина, стоят в резерве. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество