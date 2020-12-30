Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591491544.html
В Москве второй раз за неделю расширили список вакцинируемых от COVID-19
В Москве второй раз за неделю расширили список вакцинируемых от COVID-19
С сегодняшнего дня в Москве открывается запись на вакцинацию от коронавируса для работников строительного комплекса, студентов старше 18 лет, а также людей с... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T00:38
2020-12-30T09:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. С сегодняшнего дня в Москве открывается запись на вакцинацию от коронавируса для работников строительного комплекса, студентов старше 18 лет, а также людей с хроническими заболеваниями.Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, для студентов, которым еще не исполнилось 18 лет, вакцинация пока невозможна, так как Минздрав еще не одобрил использование вакцины для несовершеннолетних. Те, кто страдает хроническими заболеваниями, смогут сделать прививку, если у них нет противопоказаний, о которых говорится в инструкции к препарату.Вакцинация стартовала в Москве в начале декабря, прежде всего для людей из основной группы риска: медиков, учителей, другого персонала медицинских и учебных заведений, соцработников. С 14 декабря к ним добавили работников МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг, с 21 декабря — работников транспорта, энергетики, промышленности и сотрудников СМИ.С 28 декабря открыли запись на вакцинацию для людей старшего возраста, сотрудников ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка, а также волонтеров и занятых в некоммерческих и религиозных организациях.По словам Собянина, пункты вакцинации будут работать и в новогодние праздники, чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку.Бонусы для привитыхМосквичи, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни, заявил мэр столицы.Так, люди старшего возраста, студенты старше 18 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте.Их социальные карты автоматически разблокируют через 14 дней после второй прививки.Что нужно для записиЗапись открыта на ближайшие две недели на mos.ru, emias.info или в инфоматах поликлиник. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ — на сайте, в мобильном приложении или по телефону.Сделать прививку могут жители столицы старше 18 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике, если у них нет некоторых хронических заболеваний, а в последние две недели они не болели ОРВИ. С момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти не менее 30 дней. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана. Как и где привитьсяПрепарат состоит из двух компонентов — это дает надежный иммунный ответ. Поэтому предстоят две прививки с промежутком в 21 день.Записываться нужно только на первую — на вторую врач запишет сам. Чтобы человек не забыл о повторной прививке, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.На вакцинацию потребуется не менее часа: 10 минут на осмотр перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки. Прошедшим вакцинацию выдают сертификат с отметками о двух прививках.Сейчас в Москве открыты 70 пунктов вакцинации на базе взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Еще 70 пунктов, по словам Собянина, стоят в резерве. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_3dae6bc8afbc35627b0b74f697fe040a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве второй раз за неделю расширили список вакцинируемых от COVID-19

00:38 30.12.2020 (обновлено: 09:14 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. С сегодняшнего дня в Москве открывается запись на вакцинацию от коронавируса для работников строительного комплекса, студентов старше 18 лет, а также людей с хроническими заболеваниями.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, для студентов, которым еще не исполнилось 18 лет, вакцинация пока невозможна, так как Минздрав еще не одобрил использование вакцины для несовершеннолетних. Те, кто страдает хроническими заболеваниями, смогут сделать прививку, если у них нет противопоказаний, о которых говорится в инструкции к препарату.
Вакцинация стартовала в Москве в начале декабря, прежде всего для людей из основной группы риска: медиков, учителей, другого персонала медицинских и учебных заведений, соцработников. С 14 декабря к ним добавили работников МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг, с 21 декабря — работников транспорта, энергетики, промышленности и сотрудников СМИ.
С 28 декабря открыли запись на вакцинацию для людей старшего возраста, сотрудников ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка, а также волонтеров и занятых в некоммерческих и религиозных организациях.
По словам Собянина, пункты вакцинации будут работать и в новогодние праздники, чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Бонусы для привитых

Москвичи, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни, заявил мэр столицы.
Так, люди старшего возраста, студенты старше 18 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте.
Их социальные карты автоматически разблокируют через 14 дней после второй прививки.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины

Что нужно для записи

Запись открыта на ближайшие две недели на mos.ru, emias.info или в инфоматах поликлиник. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ — на сайте, в мобильном приложении или по телефону.
Сделать прививку могут жители столицы старше 18 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике, если у них нет некоторых хронических заболеваний, а в последние две недели они не болели ОРВИ. С момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти не менее 30 дней. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе

Как и где привиться

Препарат состоит из двух компонентов — это дает надежный иммунный ответ. Поэтому предстоят две прививки с промежутком в 21 день.
Записываться нужно только на первую — на вторую врач запишет сам. Чтобы человек не забыл о повторной прививке, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.
На вакцинацию потребуется не менее часа: 10 минут на осмотр перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.
Прошедшим вакцинацию выдают сертификат с отметками о двух прививках.
Сейчас в Москве открыты 70 пунктов вакцинации на базе взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Еще 70 пунктов, по словам Собянина, стоят в резерве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:13"Спектр-РГ" нашел новое сверхскопление галактик
16:09В новых наушниках Apple AirPods Max найдена странная особенность
16:06Лавров исполнил мечту девочки, которая хотела поплавать с дельфинами
16:04В России начали применять ИИ для выявления запрещенного контента в Сети
16:02Беглов оценил действующие ограничения по COVID-19 в Петербурге
15:59От коронавируса умер автор песен Френка Синатры и Элвиса Пресли
15:58Жириновский пояснил свой "список" вероятных преемников Путина
15:55Додон возглавил Партию социалистов в Молдавии
15:53Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
15:52Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
15:50Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"
15:42Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки
15:41В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
15:37В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
15:36В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
15:34Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе
15:32Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
15:31Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек
15:29Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
15:26Мосгорпарк объяснил рост расходов на новогоднее оформление парков
Лента новостейМолния