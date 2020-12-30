https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591490090.html

Байден использует закон военного времени для ускорения вакцинации

Байден использует закон военного времени для ускорения вакцинации

Избранный президент США Джо Байден заявил, что использует закон военного времени о мобилизации производства для ускорения вакцинации от COVID-19. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T00:05

2020-12-30T00:05

2020-12-30T00:11

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден заявил, что использует закон военного времени о мобилизации производства для ускорения вакцинации от COVID-19."Закон о военном производстве предпишет частным компаниям поддерживать усилия (властей) по COVID-19", - сказал Байден, выступая в Делавэре.Закон о военном производстве был принят в 1950 году и позволяет федеральному правительству США де-факто принуждать частные компании к работе на государство в экстренных случаях. Закон уже задействовал Дональд Трамп в начале эпидемии в США.Изначально закон был призван помочь федеральному правительству вести войну в Корее, но его впоследствии использовали для других войн, а также для борьбы с последствиями ураганов и отключений электричества. По закону президент может распорядиться, чтобы компании в первую очередь выполняли государственные оборонные контракты. Кроме того, закон предоставляет президенту право использовать ряд стимулов, таких как кредиты, для повышения необходимого производства.В 2001 году данный закон использовался для того, чтобы обеспечить электроснабжение Калифорнии. Во время Иракской войны он использовался для военных поставок британским войскам. В 2017 году закон задействовали для борьбы с последствиями урагана на Пуэрто-Рико, потребовав от частных компаний в первую очередь заниматься поставками продуктов питания, воды и стройматериалов на пострадавший остров.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире