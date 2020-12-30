Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591490090.html
Байден использует закон военного времени для ускорения вакцинации
Байден использует закон военного времени для ускорения вакцинации
Избранный президент США Джо Байден заявил, что использует закон военного времени о мобилизации производства для ускорения вакцинации от COVID-19. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T00:05
2020-12-30T00:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589259053_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_001cd5a79051d37f72ae99f2e227706c.jpg
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден заявил, что использует закон военного времени о мобилизации производства для ускорения вакцинации от COVID-19."Закон о военном производстве предпишет частным компаниям поддерживать усилия (властей) по COVID-19", - сказал Байден, выступая в Делавэре.Закон о военном производстве был принят в 1950 году и позволяет федеральному правительству США де-факто принуждать частные компании к работе на государство в экстренных случаях. Закон уже задействовал Дональд Трамп в начале эпидемии в США.Изначально закон был призван помочь федеральному правительству вести войну в Корее, но его впоследствии использовали для других войн, а также для борьбы с последствиями ураганов и отключений электричества. По закону президент может распорядиться, чтобы компании в первую очередь выполняли государственные оборонные контракты. Кроме того, закон предоставляет президенту право использовать ряд стимулов, таких как кредиты, для повышения необходимого производства.В 2001 году данный закон использовался для того, чтобы обеспечить электроснабжение Калифорнии. Во время Иракской войны он использовался для военных поставок британским войскам. В 2017 году закон задействовали для борьбы с последствиями урагана на Пуэрто-Рико, потребовав от частных компаний в первую очередь заниматься поставками продуктов питания, воды и стройматериалов на пострадавший остров.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589259053_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_815144881113f07983d98eba8bd3244c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире

Байден использует закон военного времени для ускорения вакцинации

00:05 30.12.2020 (обновлено: 00:11 30.12.2020)
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден
Избранный президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден заявил, что использует закон военного времени о мобилизации производства для ускорения вакцинации от COVID-19.
"Закон о военном производстве предпишет частным компаниям поддерживать усилия (властей) по COVID-19", - сказал Байден, выступая в Делавэре.
Закон о военном производстве был принят в 1950 году и позволяет федеральному правительству США де-факто принуждать частные компании к работе на государство в экстренных случаях. Закон уже задействовал Дональд Трамп в начале эпидемии в США.
Изначально закон был призван помочь федеральному правительству вести войну в Корее, но его впоследствии использовали для других войн, а также для борьбы с последствиями ураганов и отключений электричества. По закону президент может распорядиться, чтобы компании в первую очередь выполняли государственные оборонные контракты. Кроме того, закон предоставляет президенту право использовать ряд стимулов, таких как кредиты, для повышения необходимого производства.
В 2001 году данный закон использовался для того, чтобы обеспечить электроснабжение Калифорнии. Во время Иракской войны он использовался для военных поставок британским войскам. В 2017 году закон задействовали для борьбы с последствиями урагана на Пуэрто-Рико, потребовав от частных компаний в первую очередь заниматься поставками продуктов питания, воды и стройматериалов на пострадавший остров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:13"Спектр-РГ" нашел новое сверхскопление галактик
16:09В новых наушниках Apple AirPods Max найдена странная особенность
16:06Лавров исполнил мечту девочки, которая хотела поплавать с дельфинами
16:04В России начали применять ИИ для выявления запрещенного контента в Сети
16:02Беглов оценил действующие ограничения по COVID-19 в Петербурге
15:59От коронавируса умер автор песен Френка Синатры и Элвиса Пресли
15:58Жириновский пояснил свой "список" вероятных преемников Путина
15:55Додон возглавил Партию социалистов в Молдавии
15:53Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
15:52Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
15:50Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"
15:42Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки
15:41В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
15:37В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
15:36В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
15:34Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе
15:32Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
15:31Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек
15:29Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
15:26Мосгорпарк объяснил рост расходов на новогоднее оформление парков
Лента новостейМолния