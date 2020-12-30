https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591631966.html
Британия заказала сто миллионов доз вакцины AstraZeneca
Британия заказала сто миллионов доз вакцины AstraZeneca
Великобритания заказала 100 миллионов доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, этого будет достаточно для вакцинации всего... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T18:18
2020-12-30T18:18
2020-12-30T18:30
оксфордский университет
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580899485_233:623:2087:1666_1920x0_80_0_0_21616ddd6d77f2458348943beaf1165e.jpg
ЛОНДОН, 30 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания заказала 100 миллионов доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, этого будет достаточно для вакцинации всего населения страны, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.Со следующего понедельника для вакцинации оксфордской вакциной будет доступно 5,3 тысячи доз, с февраля – несколько миллионов, отметил министр.Правительство Великобритании в среду одобрило использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Начало вакцинации населения указанным препаратом запланировано на 4 января. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580899485_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b27c518bf814c1847cf3a7e14d6a6764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оксфордский университет, коронавирус covid-19, astrazeneca , великобритания, в мире