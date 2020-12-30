https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591631966.html

Британия заказала сто миллионов доз вакцины AstraZeneca

Британия заказала сто миллионов доз вакцины AstraZeneca

Великобритания заказала 100 миллионов доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, этого будет достаточно для вакцинации всего... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T18:18

2020-12-30T18:18

2020-12-30T18:30

оксфордский университет

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 30 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания заказала 100 миллионов доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, этого будет достаточно для вакцинации всего населения страны, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.Со следующего понедельника для вакцинации оксфордской вакциной будет доступно 5,3 тысячи доз, с февраля – несколько миллионов, отметил министр.Правительство Великобритании в среду одобрило использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Начало вакцинации населения указанным препаратом запланировано на 4 января. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксфордский университет, коронавирус covid-19, astrazeneca , великобритания, в мире