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Британия заказала сто миллионов доз вакцины AstraZeneca
Британия заказала сто миллионов доз вакцины AstraZeneca
Великобритания заказала 100 миллионов доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, этого будет достаточно для вакцинации всего... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T18:18
2020-12-30T18:30
оксфордский университет
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 30 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания заказала 100 миллионов доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, этого будет достаточно для вакцинации всего населения страны, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.Со следующего понедельника для вакцинации оксфордской вакциной будет доступно 5,3 тысячи доз, с февраля – несколько миллионов, отметил министр.Правительство Великобритании в среду одобрило использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Начало вакцинации населения указанным препаратом запланировано на 4 января. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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оксфордский университет, коронавирус covid-19, astrazeneca , великобритания, в мире

Британия заказала сто миллионов доз вакцины AstraZeneca

18:18 30.12.2020 (обновлено: 18:30 30.12.2020)
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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ЛОНДОН, 30 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания заказала 100 миллионов доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, этого будет достаточно для вакцинации всего населения страны, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

"Мы заказали 100 миллионов доз у AstraZeneca, этого достаточно для всего населения Великобритании", - сказал он, выступая в среду в парламенте.

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Со следующего понедельника для вакцинации оксфордской вакциной будет доступно 5,3 тысячи доз, с февраля – несколько миллионов, отметил министр.
Правительство Великобритании в среду одобрило использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Начало вакцинации населения указанным препаратом запланировано на 4 января.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаОксфордский университетКоронавирус COVID-19AstraZenecaВеликобританияВ мире
 
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