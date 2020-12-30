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ФМБА рассказало о разработке вакцины от COVID-19
ФМБА рассказало о разработке вакцины от COVID-19
Глава Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Вероника Скворцова надеется в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания вакцины от... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:13
2020-12-30T17:13
2020-12-30T17:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вероника скворцова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Вероника Скворцова надеется в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания вакцины от коронавируса."Мы пытаемся создать вакцину, которая влияет преимущественно на клеточный иммунитет, при этом обладает некоторым влиянием на антителообразование, но этот эффект не является превалирующим", - заявила она.Скворцова также отметила, что клеточный иммунитет более длительный, чем гуморальный, он может длиться годами, а не месяцами. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова