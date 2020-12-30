Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591619279.html
ФМБА рассказало о разработке вакцины от COVID-19
ФМБА рассказало о разработке вакцины от COVID-19
Глава Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Вероника Скворцова надеется в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания вакцины от... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:13
2020-12-30T17:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вероника скворцова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582254012_0:199:2923:1843_1920x0_80_0_0_bd2c884e5ed209e06fc449d1c2768620.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Вероника Скворцова надеется в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания вакцины от коронавируса."Мы пытаемся создать вакцину, которая влияет преимущественно на клеточный иммунитет, при этом обладает некоторым влиянием на антителообразование, но этот эффект не является превалирующим", - заявила она.Скворцова также отметила, что клеточный иммунитет более длительный, чем гуморальный, он может длиться годами, а не месяцами. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582254012_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_8cef840802d2b1ee21df7dd21a0b4a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова

ФМБА рассказало о разработке вакцины от COVID-19

17:13 30.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРуководитель ФМБА России Вероника Скворцова
Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Вероника Скворцова надеется в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания вакцины от коронавируса.

"Она пока на доклинике. И мы надеемся, что мы где-то в конце первого квартала закончим доклинику в той мере, которая позволит выйти на клиническую фазу", - сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы пытаемся создать вакцину, которая влияет преимущественно на клеточный иммунитет, при этом обладает некоторым влиянием на антителообразование, но этот эффект не является превалирующим", - заявила она.
Скворцова также отметила, что клеточный иммунитет более длительный, чем гуморальный, он может длиться годами, а не месяцами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Вероника Скворцова
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса
07:26Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год
07:21"Носим маски и боимся болеть": в Ухане рассказали о жизни после COVID-19
06:16В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение
06:09Врач заявил об опасности стать лежачим больным при легкой форме COVID-19
05:57В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm
05:54В Совфеде жестко ответили на угрозы Украины в адрес Крыма
05:39На Сахалине из-за непогоды без света остались более 21 тысячи человек
05:10Ученые подтвердили, что в Якутии найден уникальный шерстистый носорог
05:04В Карабахе возвели первые блочно-модульные городки для военных
04:57Познер оценил заявление Жириновского о будущих президентах России
04:54В США умер один из наиболее известных серийных убийц
04:45При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека
04:41Угроза распространения огня после взрыва в жилом доме в Риге миновала
04:29Новый год назвали угрозой для смартфонов
04:28Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу
04:28"Зеленский не лох, лохи — мы": в Раде раскрыли обман украинского лидера
04:06В результате взрыва в жилом доме в Риге пострадали четыре человека
04:00В жилом доме в Риге произошел взрыв
03:36Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России
Лента новостейМолния