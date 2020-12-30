https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591584683.html

В Сербии назвали сроки начала применения вакцины "Спутник V"

В Сербии назвали сроки начала применения вакцины "Спутник V"

Применение вакцины российского производства "Спутник V" в Сербии ожидается после Нового года, заявил госсекретарь (в ранге близком к замминистра)... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T14:47

2020-12-30T14:47

2020-12-30T14:47

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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ана брнабич

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александр вучич

здоровье - общество

сербия

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БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Применение вакцины российского производства "Спутник V" в Сербии ожидается после Нового года, заявил госсекретарь (в ранге близком к замминистра) здравоохранения Мирсад Джерлек.Автомобиль с грузом вакцины в среду прибыл на территорию института вирусологии и вакцин "Торлак" в Белграде."Мы возможно, единственная страна в Европе, которая имеет сразу две вакцины. Это вакцина от Pfizer, которая уже употребляется, и сегодня мы получили 2 400 доз российской вакцины "Спутник V", - заявил Джерлек.Он отметил, что, несмотря на разницу в принципе действия, и американская, и российская вакцины себя хорошо зарекомендовали."Через день-два ожидаем разрешение на ввоз вакцины "Спутник V" и сертификат на употребление от госрегулятора, поэтому можем ожидать ее применение сразу после Нового года, а затем в январе получения больших объемов и начала более массовой вакцинации, прежде всего, медицинских работников", - указал представитель минздрава.В Сербию в начале декабря поступили первые 20 доз российской вакцины для лабораторных исследований. Посольство России и руководство страны заявляли, что ожидает первую партию для вакцинации граждан до конца года. Разрешение на применение вакцины должно было выдать Агентство по лекарствам и медицинским средствам республики.Вакцинация от коронавируса американо-германской вакциной Pfizer началась в Сербии 24 декабря, первой в стране прививку сделала премьер-министр Ана Брнабич. Ранее первые 4875 доз вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе власти Сербии ожидают следующие, более крупные партии.Премьер-министр заявляла, что первые дозы вакцины китайской компании Sinopharm и российской вакцины "Спутник V" будут доставлены в Сербию в ближайшее время, но не указала конкретных сроков.Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-30T14:47 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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