Путин и Мирзиеев подтвердили стремление укреплять союзнические отношения

"Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом. С обеих сторон подтверждено стремление и далее укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном, наращивать взаимовыгодное сотрудничество, прежде всего – в торгово-экономической сфере. Дана высокая оценка председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году. Кроме того, подчеркнута важность получения Республикой в этом году статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.