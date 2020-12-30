Путин и Мирзиеев подтвердили стремление укреплять союзнические отношения
13:09 30.12.2020 (обновлено: 13:12 30.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии официальной встречи в Ташкенте
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, лидеры подтвердили стремление укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
"Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом. С обеих сторон подтверждено стремление и далее укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном, наращивать взаимовыгодное сотрудничество, прежде всего – в торгово-экономической сфере. Дана высокая оценка председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году. Кроме того, подчеркнута важность получения Республикой в этом году статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.