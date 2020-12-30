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Путин и Мирзиеев подтвердили стремление укреплять союзнические отношения
Путин и Мирзиеев подтвердили стремление укреплять союзнические отношения
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, лидеры подтвердили стремление укреплять отношения... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:09
2020-12-30T13:12
владимир путин
узбекистан
политика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, лидеры подтвердили стремление укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
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владимир путин, узбекистан, политика

Путин и Мирзиеев подтвердили стремление укреплять союзнические отношения

13:09 30.12.2020 (обновлено: 13:12 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии официальной встречи в Ташкенте
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии официальной встречи в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, лидеры подтвердили стремление укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
"Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом. С обеих сторон подтверждено стремление и далее укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном, наращивать взаимовыгодное сотрудничество, прежде всего – в торгово-экономической сфере. Дана высокая оценка председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году. Кроме того, подчеркнута важность получения Республикой в этом году статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.
 
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