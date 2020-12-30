Расстрелявший людей из ружья в Тверской области получил 16 лет колонии
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ВОРОНЕЖ, 30 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам колонии жителя Тверской области, который расстрелял из охотничьего ружья двух человек, сообщает в среду СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, 14 февраля 2020 года в магазине города Кимры, а затем возле него произошел конфликт, переросший в драку после того, как 45-летний мужчина сделал замечание двум мужчинам в связи с их "хулиганским поведением по отношению к окружающим". Один из мужчин в возрасте 51 года, испытывающий личные неприязненные отношения к 45-летнему обидчику, желая отомстить, пошел домой, взял из сейфа двуствольное охотничье ружье и ночью 15 февраля пришел, будучи в состоянии алкогольного опьянения, к дому оппонента.
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Когда хозяин вышел на стук, подозреваемый выстрелил в него, а затем - в 28-летнего мужчину. Оба погибли на месте. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый был задержан.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает следствие.