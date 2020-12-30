https://ria.ru/20201230/tver-1591552781.html

Расстрелявший людей из ружья в Тверской области получил 16 лет колонии

Расстрелявший людей из ружья в Тверской области получил 16 лет колонии

Суд приговорил к 16 годам колонии жителя Тверской области, который расстрелял из охотничьего ружья двух человек, сообщает в среду СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:45

2020-12-30T12:45

2020-12-30T12:45

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

кимры

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg

ВОРОНЕЖ, 30 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам колонии жителя Тверской области, который расстрелял из охотничьего ружья двух человек, сообщает в среду СУ СК РФ по региону.По данным следствия, 14 февраля 2020 года в магазине города Кимры, а затем возле него произошел конфликт, переросший в драку после того, как 45-летний мужчина сделал замечание двум мужчинам в связи с их "хулиганским поведением по отношению к окружающим". Один из мужчин в возрасте 51 года, испытывающий личные неприязненные отношения к 45-летнему обидчику, желая отомстить, пошел домой, взял из сейфа двуствольное охотничье ружье и ночью 15 февраля пришел, будучи в состоянии алкогольного опьянения, к дому оппонента.Когда хозяин вышел на стук, подозреваемый выстрелил в него, а затем - в 28-летнего мужчину. Оба погибли на месте. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый был задержан.

https://ria.ru/20201224/srok-1590685461.html

тверская область

кимры

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), тверская область, кимры, происшествия