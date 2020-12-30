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Расстрелявший людей из ружья в Тверской области получил 16 лет колонии
Расстрелявший людей из ружья в Тверской области получил 16 лет колонии
Суд приговорил к 16 годам колонии жителя Тверской области, который расстрелял из охотничьего ружья двух человек, сообщает в среду СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:45
2020-12-30T12:45
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
кимры
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 30 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам колонии жителя Тверской области, который расстрелял из охотничьего ружья двух человек, сообщает в среду СУ СК РФ по региону.По данным следствия, 14 февраля 2020 года в магазине города Кимры, а затем возле него произошел конфликт, переросший в драку после того, как 45-летний мужчина сделал замечание двум мужчинам в связи с их "хулиганским поведением по отношению к окружающим". Один из мужчин в возрасте 51 года, испытывающий личные неприязненные отношения к 45-летнему обидчику, желая отомстить, пошел домой, взял из сейфа двуствольное охотничье ружье и ночью 15 февраля пришел, будучи в состоянии алкогольного опьянения, к дому оппонента.Когда хозяин вышел на стук, подозреваемый выстрелил в него, а затем - в 28-летнего мужчину. Оба погибли на месте. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый был задержан.
https://ria.ru/20201224/srok-1590685461.html
тверская область
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следственный комитет россии (ск рф), тверская область, кимры, происшествия

Расстрелявший людей из ружья в Тверской области получил 16 лет колонии

12:45 30.12.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВОРОНЕЖ, 30 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам колонии жителя Тверской области, который расстрелял из охотничьего ружья двух человек, сообщает в среду СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, 14 февраля 2020 года в магазине города Кимры, а затем возле него произошел конфликт, переросший в драку после того, как 45-летний мужчина сделал замечание двум мужчинам в связи с их "хулиганским поведением по отношению к окружающим". Один из мужчин в возрасте 51 года, испытывающий личные неприязненные отношения к 45-летнему обидчику, желая отомстить, пошел домой, взял из сейфа двуствольное охотничье ружье и ночью 15 февраля пришел, будучи в состоянии алкогольного опьянения, к дому оппонента.
Кресло судьи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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Представлявшийся сотрудником спецслужб волгоградец получил срок
Когда хозяин вышел на стук, подозреваемый выстрелил в него, а затем - в 28-летнего мужчину. Оба погибли на месте. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый был задержан.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает следствие.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Тверская областьКимрыПроисшествия
 
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