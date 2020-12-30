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Федеральные органы власти разработали 60 программ цифровой трансформации
Федеральные органы власти разработали 60 программ цифровой трансформации
Федеральные органы исполнительной власти РФ разработали 60 ведомственных программ цифровой трансформации, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:08
2020-12-30T15:08
россия
дмитрий чернышенко
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
технологии
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Федеральные органы исполнительной власти РФ разработали 60 ведомственных программ цифровой трансформации, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации.Кроме того, всеми федеральными структурами сформировано 130 наборов данных (датасетов) для реализации проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которые являются частью ведомственных программ цифровой трансформации. "Датасеты должны постоянно актуализироваться, ведомствам необходимо обеспечивать качество данных, чтобы они были востребованы для бизнеса и госуправления. Мы будем мониторить исполнения проектов и вести оценку отраслевых наборов данных", - отметил Чернышенко, слова которого передали в аппарате.В аппарате напомнили, что вице-премьером была поставлена задача руководителям цифровой трансформации до конца декабря разработать не менее двух ведомственных наборов данных (датасетов), о чем он докладывал во время встречи президента Владимира Путина с членами правительства 9 декабря 2020 года.Помимо этого, вице-премьер напомнил, что рейтинг цифровой трансформации федеральных органов власти будет сформирован до конца января 2021 года. Среди главных критериев рейтинга - качество подготовки ведомственных программ цифровой трансформации, степень кадровой обеспеченности, а также успешные проекты в сфере ИИ. Лучшие решения в сфере ИИ войдут в реестр, который будет доступен для использования в регионах в будущем году.По сумме баллов предварительно чемпионами рейтинга цифровой трансформации среди федеральных министерств и ведомств являются Минвостокразвития и Росстандарт.
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россия, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), технологии

Федеральные органы власти разработали 60 программ цифровой трансформации

15:08 30.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Чернышенко выступает на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию
Дмитрий Чернышенко выступает на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Федеральные органы исполнительной власти РФ разработали 60 ведомственных программ цифровой трансформации, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации.
Кроме того, всеми федеральными структурами сформировано 130 наборов данных (датасетов) для реализации проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которые являются частью ведомственных программ цифровой трансформации. "Датасеты должны постоянно актуализироваться, ведомствам необходимо обеспечивать качество данных, чтобы они были востребованы для бизнеса и госуправления. Мы будем мониторить исполнения проектов и вести оценку отраслевых наборов данных", - отметил Чернышенко, слова которого передали в аппарате.
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В аппарате напомнили, что вице-премьером была поставлена задача руководителям цифровой трансформации до конца декабря разработать не менее двух ведомственных наборов данных (датасетов), о чем он докладывал во время встречи президента Владимира Путина с членами правительства 9 декабря 2020 года.
Помимо этого, вице-премьер напомнил, что рейтинг цифровой трансформации федеральных органов власти будет сформирован до конца января 2021 года. Среди главных критериев рейтинга - качество подготовки ведомственных программ цифровой трансформации, степень кадровой обеспеченности, а также успешные проекты в сфере ИИ. Лучшие решения в сфере ИИ войдут в реестр, который будет доступен для использования в регионах в будущем году.
По сумме баллов предварительно чемпионами рейтинга цифровой трансформации среди федеральных министерств и ведомств являются Минвостокразвития и Росстандарт.
"Всем руководителям цифровой трансформации выставлен жесткий KPI. И сегодня у 50 федеральных ведомств хороший результат. По сумме баллов определились чемпионы рейтинга - Минвостокразвития и Росстандарт. Есть лидеры, но есть и отстающие, и штрафники. Мы их знаем, я попросил коллег оперативно подтянуться, пока еще есть время", - резюмировал Чернышенко.
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Технологии
 
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