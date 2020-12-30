https://ria.ru/20201230/tsifrovizatsiya-1591591095.html

Федеральные органы власти разработали 60 программ цифровой трансформации

Федеральные органы власти разработали 60 программ цифровой трансформации

Федеральные органы исполнительной власти РФ разработали 60 ведомственных программ цифровой трансформации, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:08

2020-12-30T15:08

2020-12-30T15:08

россия

дмитрий чернышенко

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

технологии

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Федеральные органы исполнительной власти РФ разработали 60 ведомственных программ цифровой трансформации, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации.Кроме того, всеми федеральными структурами сформировано 130 наборов данных (датасетов) для реализации проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которые являются частью ведомственных программ цифровой трансформации. "Датасеты должны постоянно актуализироваться, ведомствам необходимо обеспечивать качество данных, чтобы они были востребованы для бизнеса и госуправления. Мы будем мониторить исполнения проектов и вести оценку отраслевых наборов данных", - отметил Чернышенко, слова которого передали в аппарате.В аппарате напомнили, что вице-премьером была поставлена задача руководителям цифровой трансформации до конца декабря разработать не менее двух ведомственных наборов данных (датасетов), о чем он докладывал во время встречи президента Владимира Путина с членами правительства 9 декабря 2020 года.Помимо этого, вице-премьер напомнил, что рейтинг цифровой трансформации федеральных органов власти будет сформирован до конца января 2021 года. Среди главных критериев рейтинга - качество подготовки ведомственных программ цифровой трансформации, степень кадровой обеспеченности, а также успешные проекты в сфере ИИ. Лучшие решения в сфере ИИ войдут в реестр, который будет доступен для использования в регионах в будущем году.По сумме баллов предварительно чемпионами рейтинга цифровой трансформации среди федеральных министерств и ведомств являются Минвостокразвития и Росстандарт.

https://ria.ru/20201204/putin-1587672669.html

россия

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россия, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), технологии