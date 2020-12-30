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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201230/tikhanovskaya-1591573948.html
Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не "сдулись"
Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не "сдулись"
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике не "сдулись", а меняют форму, и это... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:58
2020-12-30T13:58
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике не "сдулись", а меняют форму, и это нормально."Важно, чтобы мирные протесты продолжались в любой форме. Это могут быть акции, районные шествия, флешмобы, всякого рода перфомансы. Нам не нужно давать возможность ни режиму, ни еще кому-то говорить, что протесты сдулись, потому что это не так. Они, возможно, меняют форму. Это нормально", - сказала Тихановская во время онлайн-конференции для журналистов в среду.Экс-кандидат также заявила, что сейчас ее штаб, белорусы в стране и за рубежом "реструктуризируются, лучше организуются, нацелены на совместную работу со всеми инициативами и организациями, чтобы продолжить протест".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.Оппозиция считает, что победила Тихановская, которая вскоре после выборов выехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Позже прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им. Против ряда представителей оппозиции также возбуждены дела о финансировании деятельности экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти.
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590453043.html
https://ria.ru/20201222/tikhanovskaya-1590452132.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не "сдулись"

13:58 30.12.2020
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике не "сдулись", а меняют форму, и это нормально.
"Важно, чтобы мирные протесты продолжались в любой форме. Это могут быть акции, районные шествия, флешмобы, всякого рода перфомансы. Нам не нужно давать возможность ни режиму, ни еще кому-то говорить, что протесты сдулись, потому что это не так. Они, возможно, меняют форму. Это нормально", - сказала Тихановская во время онлайн-конференции для журналистов в среду.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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Тихановская сочла санкции Евросоюза против Белоруссии недостаточными
Экс-кандидат также заявила, что сейчас ее штаб, белорусы в стране и за рубежом "реструктуризируются, лучше организуются, нацелены на совместную работу со всеми инициативами и организациями, чтобы продолжить протест".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 18:49
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Оппозиция считает, что победила Тихановская, которая вскоре после выборов выехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Позже прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им. Против ряда представителей оппозиции также возбуждены дела о финансировании деятельности экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
 
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