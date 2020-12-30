https://ria.ru/20201230/tikhanovskaya-1591573948.html

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не "сдулись"

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не "сдулись"

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике не "сдулись", а меняют форму, и это... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:58

2020-12-30T13:58

2020-12-30T13:58

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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МИНСК, 30 дек - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике не "сдулись", а меняют форму, и это нормально."Важно, чтобы мирные протесты продолжались в любой форме. Это могут быть акции, районные шествия, флешмобы, всякого рода перфомансы. Нам не нужно давать возможность ни режиму, ни еще кому-то говорить, что протесты сдулись, потому что это не так. Они, возможно, меняют форму. Это нормально", - сказала Тихановская во время онлайн-конференции для журналистов в среду.Экс-кандидат также заявила, что сейчас ее штаб, белорусы в стране и за рубежом "реструктуризируются, лучше организуются, нацелены на совместную работу со всеми инициативами и организациями, чтобы продолжить протест".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.Оппозиция считает, что победила Тихановская, которая вскоре после выборов выехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Позже прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им. Против ряда представителей оппозиции также возбуждены дела о финансировании деятельности экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590453043.html

https://ria.ru/20201222/tikhanovskaya-1590452132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире