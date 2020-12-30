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Реставрация Большого каменного моста: половина пути успешно пройдена
Реставрация Большого каменного моста: половина пути успешно пройдена
Впервые с 1938 года ремонтируется Большой каменный мост возле Кремля. При этом ни автомобильное, ни пешеходное движение не перекрывается - реставрационные работы ведутся только на одной половине сооружения.
2020-12-30T17:50
2020-12-30T17:50
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видео
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Ремонт начался в июле 2020 года. Ежедневно и в круглосуточном режиме на площадке работают около 250 человек и более 50 единиц техники. На сегодняшний день одна часть исторического сооружения уже полностью обновлена и открыта для проезда. Реставрацию планируется завершить к концу 2021 года.
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Реставрация Большого каменного моста: половина пути успешно пройдена
Впервые с 1938 года ремонтируется Большой каменный мост возле Кремля. При этом ни автомобильное, ни пешеходное движение не перекрывается - реставрационные работы ведутся только на одной половине сооружения. Ремонт начался в июле 2020 года. Ежедневно и в круглосуточном режиме на площадке работают около 250 человек и более 50 единиц техники. На сегодняшний день одна часть исторического сооружения уже полностью обновлена и открыта для проезда. Реставрацию планируется завершить к концу 2021 года.
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видео, городское хозяйство москвы, москва, видео
Реставрация Большого каменного моста: половина пути успешно пройдена
Впервые с 1938 года ремонтируется Большой каменный мост возле Кремля. При этом ни автомобильное, ни пешеходное движение не перекрывается - реставрационные работы ведутся только на одной половине сооружения.
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Реставрация Большого каменного моста: половина пути успешно пройдена

17:50 30.12.2020
 
Читать ria.ru в
Впервые с 1938 года ремонтируется Большой каменный мост возле Кремля. При этом ни автомобильное, ни пешеходное движение не перекрывается - реставрационные работы ведутся только на одной половине сооружения.
Ремонт начался в июле 2020 года. Ежедневно и в круглосуточном режиме на площадке работают около 250 человек и более 50 единиц техники. На сегодняшний день одна часть исторического сооружения уже полностью обновлена и открыта для проезда. Реставрацию планируется завершить к концу 2021 года.
 
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