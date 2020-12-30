https://ria.ru/20201230/restavratsiya-bolshogo-kamennogo-mosta-polovina-puti-uspeshno-proydena-1591625816.html

Реставрация Большого каменного моста: половина пути успешно пройдена

Реставрация Большого каменного моста: половина пути успешно пройдена

Впервые с 1938 года ремонтируется Большой каменный мост возле Кремля. При этом ни автомобильное, ни пешеходное движение не перекрывается - реставрационные работы ведутся только на одной половине сооружения.

2020-12-30T17:50

2020-12-30T17:50

2020-12-30T17:50

городское хозяйство москвы

москва

видео

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Ремонт начался в июле 2020 года. Ежедневно и в круглосуточном режиме на площадке работают около 250 человек и более 50 единиц техники. На сегодняшний день одна часть исторического сооружения уже полностью обновлена и открыта для проезда. Реставрацию планируется завершить к концу 2021 года.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Реставрация Большого каменного моста: половина пути успешно пройдена Впервые с 1938 года ремонтируется Большой каменный мост возле Кремля. При этом ни автомобильное, ни пешеходное движение не перекрывается - реставрационные работы ведутся только на одной половине сооружения. Ремонт начался в июле 2020 года. Ежедневно и в круглосуточном режиме на площадке работают около 250 человек и более 50 единиц техники. На сегодняшний день одна часть исторического сооружения уже полностью обновлена и открыта для проезда. Реставрацию планируется завершить к концу 2021 года. 2020-12-30T17:50 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, городское хозяйство москвы, москва, видео