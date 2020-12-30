https://ria.ru/20201230/restavratsiya-bolshogo-kamennogo-mosta-polovina-puti-uspeshno-proydena-1591625816.html
Реставрация Большого каменного моста: половина пути успешно пройдена
Реставрация Большого каменного моста: половина пути успешно пройдена
Впервые с 1938 года ремонтируется Большой каменный мост возле Кремля. При этом ни автомобильное, ни пешеходное движение не перекрывается - реставрационные работы ведутся только на одной половине сооружения.
2020-12-30T17:50
2020-12-30T17:50
2020-12-30T17:50
городское хозяйство москвы
москва
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591625618_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_64fc550482c5ff06e9793d9aaca9f51f.jpg
Ремонт начался в июле 2020 года. Ежедневно и в круглосуточном режиме на площадке работают около 250 человек и более 50 единиц техники. На сегодняшний день одна часть исторического сооружения уже полностью обновлена и открыта для проезда. Реставрацию планируется завершить к концу 2021 года.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591625618_160:0:640:360_1920x0_80_0_0_f87cb99f86cfe1937985b55ae5b465d1.jpg
Реставрация Большого каменного моста: половина пути успешно пройдена
Впервые с 1938 года ремонтируется Большой каменный мост возле Кремля. При этом ни автомобильное, ни пешеходное движение не перекрывается - реставрационные работы ведутся только на одной половине сооружения. Ремонт начался в июле 2020 года. Ежедневно и в круглосуточном режиме на площадке работают около 250 человек и более 50 единиц техники. На сегодняшний день одна часть исторического сооружения уже полностью обновлена и открыта для проезда. Реставрацию планируется завершить к концу 2021 года.
2020-12-30T17:50
true
PT2M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, городское хозяйство москвы, москва, видео
Реставрация Большого каменного моста: половина пути успешно пройдена
Впервые с 1938 года ремонтируется Большой каменный мост возле Кремля. При этом ни автомобильное, ни пешеходное движение не перекрывается - реставрационные работы ведутся только на одной половине сооружения.
2020-12-30T17:50
true
PT2M23S
Реставрация Большого каменного моста: половина пути успешно пройдена
Впервые с 1938 года ремонтируется Большой каменный мост возле Кремля. При этом ни автомобильное, ни пешеходное движение не перекрывается - реставрационные работы ведутся только на одной половине сооружения.