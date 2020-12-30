https://ria.ru/20201230/produkty-1591639572.html

В России продолжили дорожать куриные яйца, огурцы и помидоры

В России продолжили дорожать куриные яйца, огурцы и помидоры

Цены на куриные яйца и овощи в России с 22 по 28 декабря продолжили рост, но темп подорожания немного замедлился по сравнению с предыдущей неделей, следует из... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T19:15

2020-12-30T19:15

2020-12-30T19:15

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Цены на куриные яйца и овощи в России с 22 по 28 декабря продолжили рост, но темп подорожания немного замедлился по сравнению с предыдущей неделей, следует из материалов Росстата."За период с 22 по 28 декабря 2020 года в наибольшей степени подорожали яйца куриные – на 2,3%", - сообщает ведомство. При этом в 46 субъектах РФ цены на яйца выросли на 0,1-2,3%, в 25 субъектах – на 2,5-4,4%, а в семи – на 4,5-13,9%. В трех регионах - Камчатском крае, Сахалинской области и Чукотском автономном округе – цены не изменились, а в четырех - снизились на 0,3-2,2%."Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,2%: в максимальной степени подорожали огурцы - на 6,3% и помидоры - на 6,2%, в минимальной степени - яблоки, на 0,6%", - указывает Росстат.Неделей ранее, с 15 по 21 декабря, яйца в стране подорожали в среднем на 3,2%, огурцы - на 10%, а помидоры - на 6,4%.Росстат также указывает, что среди остальных продуктов питания цены на мясо кур выросли на 0,9%, макаронные изделия подорожали на 0,6%, а цены на свинину, мороженую рыбу, пшеничную муку и вермишель выросли на 0,4%. Говядина, гречка и шоколадные конфеты подорожали на 0,3%, мясные консервы, маргарин, сметана, жирный творог, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов – на 0,2%.Цены на рис и черный снизились на 0,2%, а на полукопченую колбасу, сливочное масло и пастеризованное молоко - остались на уровне предыдущей недели, уточняет ведомство.С начала года подорожание сахара достигло 15,2%, огурцы и помидоры прибавили в цене 32,5% и 19,7% соответственно.Гречка с начала года подорожала на 41,3%, картофель - на 33,8%, морковь - на 30,7%, рис - на 12,5%, яблоки - на 19,8%. Цены на муку с начала года выросли на 13,8%, макароны - на 12,1%, отмечает Росстат.

https://ria.ru/20200913/pomidory-1577177427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика