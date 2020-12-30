https://ria.ru/20201230/pozhar-1591649232.html

В Вологодской области три человека погибли при пожаре

В Вологодской области три человека погибли при пожаре

Женщина-сторож и двое ее детей погибли во время пожара на территории пилорамы в Вологодской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T20:37

2020-12-30T20:37

2020-12-30T20:37

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вологодская область

происшествия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Женщина-сторож и двое ее детей погибли во время пожара на территории пилорамы в Вологодской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.По данным следствия, 30 декабря около двух часов ночи, в деревянном строении, предназначенном для проживания рабочих на территории пилорамы около деревни Сирино Кичменгско-Городецкого района Вологодской области, произошел пожар. Помещение полностью сгорело, останки тел трех человек обнаружили после тушения пожара.Отмечается, что следователи СК провели тщательный осмотр, изъяли фрагменты электропроводки и древесины, а также видеозаписи с камер пилорамы и одного из домов в Сирино. Кроме того, назначены экспертизы, опрошены сотрудники МЧС, а также владелец и работники пилорамы. Изъята документация о деятельности предпринимателя.

https://ria.ru/20201230/pozhar-1591501951.html

россия

вологодская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вологодская область, происшествия