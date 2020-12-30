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В Вологодской области три человека погибли при пожаре
В Вологодской области три человека погибли при пожаре
Женщина-сторож и двое ее детей погибли во время пожара на территории пилорамы в Вологодской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T20:37
2020-12-30T20:37
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вологодская область
происшествия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Женщина-сторож и двое ее детей погибли во время пожара на территории пилорамы в Вологодской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.По данным следствия, 30 декабря около двух часов ночи, в деревянном строении, предназначенном для проживания рабочих на территории пилорамы около деревни Сирино Кичменгско-Городецкого района Вологодской области, произошел пожар. Помещение полностью сгорело, останки тел трех человек обнаружили после тушения пожара.Отмечается, что следователи СК провели тщательный осмотр, изъяли фрагменты электропроводки и древесины, а также видеозаписи с камер пилорамы и одного из домов в Сирино. Кроме того, назначены экспертизы, опрошены сотрудники МЧС, а также владелец и работники пилорамы. Изъята документация о деятельности предпринимателя.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вологодская область, происшествия

В Вологодской области три человека погибли при пожаре

20:37 30.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Женщина-сторож и двое ее детей погибли во время пожара на территории пилорамы в Вологодской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.
По данным следствия, 30 декабря около двух часов ночи, в деревянном строении, предназначенном для проживания рабочих на территории пилорамы около деревни Сирино Кичменгско-Городецкого района Вологодской области, произошел пожар. Помещение полностью сгорело, останки тел трех человек обнаружили после тушения пожара.

"По факту гибели в пожаре женщины и двух ее несовершеннолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... причинение смерти по неосторожности ... на момент пожара в помещении находилась женщина 1978 года рождения, работавшая у индивидуального предпринимателя сторожем, а также двое ее несовершеннолетних детей – дочь 2007 года рождения и сын 2006 года рождения, проживавшие в деревне Трофимово Кичменгско-Городецкого района. Останки тел погибших обнаружены около кроватей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи СК провели тщательный осмотр, изъяли фрагменты электропроводки и древесины, а также видеозаписи с камер пилорамы и одного из домов в Сирино. Кроме того, назначены экспертизы, опрошены сотрудники МЧС, а также владелец и работники пилорамы. Изъята документация о деятельности предпринимателя.
Пожар в ресторане на улице Кирова в Люберцах - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
Вчера, 08:06
При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек

"По предварительной информации, очаг возгорания мог находиться внутри жилого помещения в месте расположения холодильника, у стены, разделяющей жилое помещение и холодный коридор", - добавляется в сообщении.

 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вологодская областьПроисшествия
 
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