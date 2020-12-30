https://ria.ru/20201230/pozdravlenie-1591541286.html

Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом

Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством избранного президента США Джо Байдена и действующего президента Дональда Трампа, сообщает... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:05

2020-12-30T12:05

2020-12-30T12:56

майя санду

си цзиньпин

биньямин нетаньяху

ёсихидэ суга

никол пашинян

королева елизавета ii

эммануэль макрон

борис джонсон

александр лукашенко

ильхам алиев

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством избранного президента США Джо Байдена и действующего президента Дональда Трампа, сообщает пресс-служба Кремля.В среду российский лидер поздравил с Рождеством и наступающим 2021 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.Также Путин выразил уверенность, что Россия и США, выстраивая отношения в духе равноправия и учета интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях."Российский лидер поздравил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю рождественских и новогодних праздников и пожелал доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье, а всем гражданам США – счастья и процветания", - добавляется в сообщении.Также Владимир Путин поздравил королеву Великобритании Елизавету II и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с Новым годом, отметил, что сотрудничество способствовало бы решению ключевых проблем современности, сообщает пресс-служба Кремля."В поздравлениях, адресованных Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II и премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джонсону, глава российского государства подчеркнул, что развитие российско-британских отношений на основе принципов равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга способствовало бы решению многих ключевых проблем современности, укреплению безопасности и стабильности в Европе и в мире в целом", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с Рождеством и наступающим Новым годом, выразил надежду на совместную работу для стабильности и безопасности в Европе, сообщает пресс-служба Кремля.Путин отметил, что уходящий год выдался непростым и принёс немало испытаний – от террористических атак до пандемии коронавируса. В этих условиях, подчёркивается в послании президента РФ, особое значение имел прямой диалог, позволявший обсуждать многие важные вопросы как двусторонней, так и международной повестки дня."Владимир Путин выразил надежду, что Россия и Франция продолжат активную совместную работу в интересах развития двусторонних связей, а также укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин в поздравлении премьеру Японии Ёсихидэ Суга с Новым годом и Рождеством подтвердил настрой на конструктивный диалог для решения актуальных вопросов двусторонней повестки, сообщает пресс-служба Кремля."Обращаясь к Премьер-министру Японии Ё.Суге, Президент России отметил важность сохранения в уходящем году динамики росийско-японских отношений", - говорится в сообщении.Путин подчеркнул, что большое значение в этом контексте имела разработка "Дорожной карты" активизации торгово-инвестиционного сотрудничества."В.В.Путин подтвердил настрой на конструктивный диалог и совместную работу в целях решения актуальных вопросов двусторонней повестки дня, а также укрепления стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавляется в сообщении.В новогоднем поздравлении президенту Азербайджану Ильхаму Алиеву Владимир Путин отметил, что даже в такой непростой год Москве и Баку удалось убедиться в прочности отношений стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."В поздравлении на имя президента Азербайджанской Республики Алиева отмечено, что даже в такой непростой год сторонам удалось убедиться в прочности отношений стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном. Кроме того, выражена надежда, что совместными усилиями Москва и Баку будут и впредь наращивать взаимовыгодные связи на всех направлениях – это, как подчеркивается, отвечает коренным интересам народов двух государств, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Закавказском регионе", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении руководству Армении выразил надежду, что трудности и тяготы, которые принес уходящий год, останутся в прошлом, сообщает пресс-служба Кремля."Российский лидер поздравил президента Республики Армения Армена Саркисяна и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, выразив надежду, что трудности и тяготы, которые принес уходящий год, останутся в прошлом", - говорится в сообщении.В поздравлении Путин подчеркнул, что РФ и Армения "в полной мере убедились в значимости дружественных, союзнических отношений" между странами. Президент РФ отметил, что дальнейшее развитие многоплановых российско-армянских связей отвечает коренным интересам двух народов.Поздравляя президента Сирии Башара Асада, Владимир Путин отметил, что Россия готова и далее содействовать урегулированию кризиса в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.В своем поздравлении Путин также выразил надежду, что наступающий год принесёт на сирийскую землю долгожданную стабильность и новые успехи в мирном развитии страны."Владимир Путин отметил, что Россия готова и далее всемерно содействовать окончательному урегулированию кризиса в Сирии и преодолению его последствий, а также совместно работать над дальнейшим укреплением многопланового российско-сирийского сотрудничества", - говорится в сообщении.Кроме того, президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана с наступающим Новым годом, выразив уверенность в совместной продуктивной работе по региональной и международной повестке, сообщает пресс-служба Кремля.В среду российский лидер поздравил с Рождеством и наступающим 2021 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций."В поздравлении с новым 2021 годом в адрес президента Турецкой Республики Тайипа Эрдогана Владимир Путин с удовлетворением отметил поступательное развитие российско-турецких отношений по всем ключевым направлениям", - говорится в сообщении.Путин подчеркнул, что, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, "поддерживается содержательный политический диалог, планомерно реализуются важные совместные проекты в энергетике, сохраняется высокий уровень сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической и других сферах".Также Путин выразил уверенность, что в наступающем году стороны продолжат продуктивно взаимодействовать по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня, "что в полной мере отвечает интересам народов России и Турции, идет в русле укрепления стабильности и безопасности на евразийском континенте".Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с наступающим Новым годом, отметив, что надеется на наращивание двусторонних связей и укрепление Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.В поздравлении подчёркивается, что, несмотря на все трудности уходящего года, совместными усилиями России и Белоруссии удалось достичь весомых результатов на различных направлениях."Российский лидер выразил надежду на продолжение в наступающем году работы по наращиванию взаимовыгодных двусторонних связей, укреплению Союзного государства, Евразэс, ОДКБ, а также СНГ, в котором Республика Беларусь вскоре будет председательствовать. Владимир Путин констатировал, что всё это отвечает интересам двух стран, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху отметил, что контакты двух стран идут в русле обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля."Поздравляя с наступающим Новым годом премьер-министра Государства Израиль Нетаньяху, Путин отметил, что в России придают большое значение дружественным отношениям с Израилем. Глава Российского государства выразил надежду, что в 2021 году страны продолжат совместную работу по наращиванию всего комплекса двусторонних связей, а также взаимодействия в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня, что, несомненно, отвечает коренным интересам народов двух государств, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.В поздравлении с новым годом председателю КНР Си Цзиньпину Владимир Путин подчеркнул, что несмотря на пандемию двум странам удалось сохранить высокий уровень торгово-экономических связей, сообщает пресс-служба Кремля.Путин отметил успешный старт масштабного проекта Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества. Кроме того, Путин отметил, что, несмотря на трудности, вызванные распространением коронавируса, удалось сохранить высокий уровень торгово-экономических связей.Глава российского государства подчеркнул, что Москва и Пекин тесно координировали усилия в решении ключевых вопросов региональной и глобальной повестки дня, действовали сообща в рамках ООН и объединений ШОС и БРИКС."Уверен, что наступающий год ознаменуется новыми достижениями в совместной работе по развитию всего комплекса двусторонних отношений в духе Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 20-летие подписания которого вскоре предстоит отметить", - приводит пресс-служба слова Путина.В поздравлении президенту Молдавии Майе Санду Владимир Путин отметил, что в интересах двух стран развивать дружественные отношения, сообщает пресс-служба Кремля."В поздравлении президенту Республики Молдова Майе Санду Владимир Путин отметил, что развитие дружественных российско-молдавских отношений, укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах отвечало бы долгосрочным интересам двух стран", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин в поздравлении с Новым годом президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю и первому секретарю ЦК Компартии Раулю Кастро отметил динамичное развитие российско-кубинских отношений, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России направил поздравления президенту Республики Куба М. Диас-Канелю и первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Р. Кастро по случаю национального праздника Республики – Дня освобождения, а также Рождества и наступающего Нового года, в которых отметил динамичное развитие российско-кубинских отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнерства: "Планомерно реализуются перспективные совместные проекты. Ученые и медики наших стран объединяют усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Путин подчеркнул, что предоставление Кубе статуса государства-наблюдателя при ЕврАзЭС открывает новые возможности для расширения взаимовыгодных торгово-экономических связей."Глава Российского государства также выразил надежду на дальнейшее наращивание плодотворного двустороннего сотрудничества в различных сферах", - добавляется в сообщении. В поздравлении Папе Римскому Франциску Владимир Путин отметил, что РФ и Ватикану удастся немало сделать для защиты гуманистических ценностей в мировой политике, сообщает пресс-служба Кремля.В среду российский лидер поздравил с Рождеством и наступающим 2021 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.Также российский президент выразил уверенность, что совместными усилиями РФ и Ватикану "удастся немало сделать для защиты гуманистических ценностей и нравственных начал в мировой политике, для укрепления мира и стабильности на планете".Кроме того, Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и Николя Саркози, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, а также политических деятелей, в частности Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Романо Проди, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шрёдера", - говорится в сообщении.

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