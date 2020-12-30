Поклонская назвала заявление ООН о Крыме "бредом сивой кобылы"
22:23 30.12.2020 (обновлено: 00:08 31.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская назвала "бредом сивой кобылы" заявление Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) об отсутствии у миссии доступа в Крым.
Ранее официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел заявила, что из-за отсутствия доступа их структура не в состоянии оценить ситуацию с водообеспечением в Крыму.
Ранее Поклонская направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет обращение с призывом осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым, и принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу. УВКПЧ ООН запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова.
"Информация о том, что они якобы в Крым не могут попасть, это бред сивой кобылы. Какие преграды? Мы открыты и доступны", — сказала Поклонская в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Поклонская подчеркнула, что в переписке с ней представители УВКПЧ ООН изъявляли желание посетить Крым, однако до реальных шагов дело пока не дошло. При этом они созванивались с фермерскими хозяйствами полуострова, интересовались ситуацией с водой, брали закрытое интервью.
"Они выразили желание посетить Крым, и на это желание я официально направила письмо на имя Верховного комиссара по правам человека, где попросила указать список сотрудников и даты, когда они готовы приехать. Мне ответ так и не пришел. <…> Я подожду ответа, потому что это серьезная международная организация, направленная на защиту прав человека. <...> Если не будет ответа, я снова напишу свое письмо-обращение", — сказала Поклонская.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников.