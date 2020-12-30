https://ria.ru/20201230/poklonskaya-1591656134.html

Поклонская назвала заявление ООН о Крыме "бредом сивой кобылы"

Поклонская назвала заявление ООН о Крыме "бредом сивой кобылы"

Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская назвала "бредом сивой кобылы" заявление Управления Верховного комиссара ООН по правам... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-30T22:23

2020-12-30T22:23

2020-12-31T00:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская назвала "бредом сивой кобылы" заявление Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) об отсутствии у миссии доступа в Крым.Ранее официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел заявила, что из-за отсутствия доступа их структура не в состоянии оценить ситуацию с водообеспечением в Крыму.Ранее Поклонская направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет обращение с призывом осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым, и принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу. УВКПЧ ООН запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова.Поклонская подчеркнула, что в переписке с ней представители УВКПЧ ООН изъявляли желание посетить Крым, однако до реальных шагов дело пока не дошло. При этом они созванивались с фермерскими хозяйствами полуострова, интересовались ситуацией с водой, брали закрытое интервью.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников.

https://ria.ru/20201230/krym-1591632835.html

https://ria.ru/20201230/zakharova-1591634158.html

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россия, наталья поклонская, мишель бачелет, госдума рф, оон, украина, в мире