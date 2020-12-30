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Поклонская назвала заявление ООН о Крыме "бредом сивой кобылы"
Поклонская назвала заявление ООН о Крыме "бредом сивой кобылы"
Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская назвала "бредом сивой кобылы" заявление Управления Верховного комиссара ООН по правам... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-30T22:23
2020-12-31T00:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская назвала "бредом сивой кобылы" заявление Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) об отсутствии у миссии доступа в Крым.Ранее официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел заявила, что из-за отсутствия доступа их структура не в состоянии оценить ситуацию с водообеспечением в Крыму.Ранее Поклонская направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет обращение с призывом осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым, и принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу. УВКПЧ ООН запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова.Поклонская подчеркнула, что в переписке с ней представители УВКПЧ ООН изъявляли желание посетить Крым, однако до реальных шагов дело пока не дошло. При этом они созванивались с фермерскими хозяйствами полуострова, интересовались ситуацией с водой, брали закрытое интервью.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников.
https://ria.ru/20201230/krym-1591632835.html
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россия, наталья поклонская, мишель бачелет, госдума рф, оон, украина, в мире

Поклонская назвала заявление ООН о Крыме "бредом сивой кобылы"

22:23 30.12.2020 (обновлено: 00:08 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская назвала "бредом сивой кобылы" заявление Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) об отсутствии у миссии доступа в Крым.
Ранее официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел заявила, что из-за отсутствия доступа их структура не в состоянии оценить ситуацию с водообеспечением в Крыму.
Ранее Поклонская направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет обращение с призывом осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым, и принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу. УВКПЧ ООН запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова.

"Информация о том, что они якобы в Крым не могут попасть, это бред сивой кобылы. Какие преграды? Мы открыты и доступны", — сказала Поклонская в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Ялта - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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Поклонская подчеркнула, что в переписке с ней представители УВКПЧ ООН изъявляли желание посетить Крым, однако до реальных шагов дело пока не дошло. При этом они созванивались с фермерскими хозяйствами полуострова, интересовались ситуацией с водой, брали закрытое интервью.

"Они выразили желание посетить Крым, и на это желание я официально направила письмо на имя Верховного комиссара по правам человека, где попросила указать список сотрудников и даты, когда они готовы приехать. Мне ответ так и не пришел. <…> Я подожду ответа, потому что это серьезная международная организация, направленная на защиту прав человека. <...> Если не будет ответа, я снова напишу свое письмо-обращение", — сказала Поклонская.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
Вчера, 18:34
Захарова назвала угрозы Кулебы в адрес Крыма заявлением из преисподней
 
РоссияНаталья ПоклонскаяМишель БачелетГосдума РФООНУкраинаВ мире
 
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