https://ria.ru/20201230/pogoda-1591501479.html

Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков

Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков

Облачно, без существенных осадков и около нуля ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T07:55

2020-12-30T07:55

2020-12-30T07:55

москва

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Облачно, без существенных осадков и около нуля ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, ожидаются южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 751 миллиметра ртутного столба.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество