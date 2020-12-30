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Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
Облачно, без существенных осадков и около нуля ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T07:55
2020-12-30T07:55
2020-12-30T07:55
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общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Облачно, без существенных осадков и около нуля ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, ожидаются южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 751 миллиметра ртутного столба.
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