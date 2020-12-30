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Правительство выделило средства на поддержку мукомолов и хлебопеков
Правительство выделило средства на поддержку мукомолов и хлебопеков
Правительство РФ выделило 4,7 миллиарда рублей на компенсацию российским производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий части затрат на закупку зерна и... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T09:53
2020-12-30T09:53
2020-12-30T09:53
михаил мишустин
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделило 4,7 миллиарда рублей на компенсацию российским производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий части затрат на закупку зерна и реализацию продукции, сообщается на сайте кабмина.Уточняется, что из них 2,9 миллиарда рублей пойдут на приобретение продовольственной пшеницы и 1,8 миллиарда рублей - на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Средства поступят в региональные бюджеты и позволят сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и хлебобулочные изделия.Утвержденное Мишустиным решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента России Владимира Путина, отмечает кабмин. Ранее глава государства указал, что необходимо своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов.
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михаил мишустин, владимир путин, экономика
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделило 4,7 миллиарда рублей на компенсацию российским производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий части затрат на закупку зерна и реализацию продукции, сообщается на сайте кабмина.
"Производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий частично компенсируют затраты на закупку зерна и реализацию готовой продукции. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин... На поддержку мукомолов и хлебопеков будет направлено 4,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из них 2,9 миллиарда рублей пойдут на приобретение продовольственной пшеницы и 1,8 миллиарда рублей - на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Средства поступят в региональные бюджеты и позволят сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и хлебобулочные изделия.
Утвержденное Мишустиным
решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента России Владимира Путина
, отмечает кабмин. Ранее глава государства указал, что необходимо своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов.