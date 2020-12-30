https://ria.ru/20201230/pensii-1591552309.html

В России запретили привлекать посредников при переводе средств из НПФ

В России запретили привлекать посредников при переводе средств из НПФ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий негосударственным пенсионным фондам (НПФ) привлекать посредников для заключения с... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:44

2020-12-30T12:44

2020-12-30T12:44

россия

пенсионный фонд рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий негосударственным пенсионным фондам (НПФ) привлекать посредников для заключения с гражданами договоров о переводе пенсионных накоплений, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.По существующим правилам гражданин может менять организацию, управляющую его пенсионными накоплениями (ПФР или НПФ), один раз в пять лет. Если это происходит досрочно, доход, накопленный с момента предыдущего перехода, теряется. При этом закон обязывает предупреждать граждан о таком риске, однако агенты, которые работают на НПФ, этой обязанностью часто пренебрегают. В результате граждане, решаясь на досрочный перевод средств, несут убытки, пояснял кабмин.Кроме того, нередки случаи введения застрахованных лиц в заблуждение и фальсификации договоров и заявлений об их досрочном переходе от одного страховщику к другому, отмечается в пояснительной записке к документу.Закон вводит запрет на привлечение НПФ посредников, в том числе агентов и поверенных, для заключения от имени фонда договора об обязательном пенсионном страховании. Одновременно Банку России предоставляется право устанавливать дополнительные требования к порядку заключения договора об обязательном пенсионном страховании, а также к лицам, которые вправе заключать такой договор от имени НПФ.Если человек захочет подать заявление о переводе, в том числе досрочном, своих пенсионных накоплений в другой фонд, он должен будет сделать это лично или оформить нотариально заверенную доверенность. При этом Пенсионный фонд России (ПФР) будет вправе проверить подлинность такой доверенности через единую информационную систему нотариата.В случае неподтверждения ее подлинности заявление застрахованного о переходе рассматриваться не будет. Гражданин будет вправе направить в ПФР уведомление о запрете рассмотрения заявления на перевод его накоплений, которое было подано не им лично. Он также будет вправе и отозвать такое уведомление.

https://ria.ru/20201229/mironov-1591429913.html

https://ria.ru/20201215/obschestvo-1589352207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсионный фонд рф, владимир путин, общество