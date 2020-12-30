https://ria.ru/20201230/patsienty-1591620306.html

СМИ: в США пациентов с COVID-19 размещают в сувенирных магазинах

СМИ: в США пациентов с COVID-19 размещают в сувенирных магазинах

Ряд больниц калифорнийского округа Лос-Анджелес вынуждены размещать пациентов в сувенирных магазинах и конференц-залах из-за роста заболеваемости COVID-19 на... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T17:18

2020-12-30T17:18

2020-12-30T17:18

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ряд больниц калифорнийского округа Лос-Анджелес вынуждены размещать пациентов в сувенирных магазинах и конференц-залах из-за роста заболеваемости COVID-19 на юге штата Калифорния, пишет местное издание Los Angeles Times.По данным газеты, число пациентов с COVID, нуждающихся в интенсивной терапии, увеличивалось рекордными темпами на протяжении последних 16 дней, достигнув к воскресенью, 27 декабря почти 1,5 тысячи. По состоянию на понедельник в округе остались свободными всего 54 койки в отделениях интенсивной терапии."Многие больницы достигли критической точки и вынуждены принимать много сложных решений в том, что касается ухода за пациентами", - добавила она.Согласно изданию, в воскресение 94% больниц округа были вынуждены перенаправлять машины скорой помощи, поскольку не могли принять пациентов. По словам Гали, в скором времени может оказаться, что этим машинам просто некуда больше ехать.Отмечается, в частности, что ситуация в медицинском центре USC Medical Center дошла до критической точки в воскресенье вечером, когда как минимум для 30 пациентов, некоторые из которых нуждались в интенсивной терапии, не нашлось ни единой доступной койки. Учреждение было вынуждено на 12 часов закрыть двери для машин скорой помощи.Больница Gardena Memorial Hospital из-за слишком большой нагрузки вынуждена отправлять домой почти всех пациентов, которые не находятся в тяжелом состоянии и могут лечиться в домашних условиях, добавляет газета.Власти штата Калифорния в начале декабря ввели постановление о домашней изоляции, которое должно быть задействовано в регионе, если вместимость отделений реанимации там будет падать ниже 15%. Постановление вступило в силу 5 декабря. После этого, если резервы по приему пациентов отделений интенсивной терапии региона опускаются ниже 15%, у местных властей есть 24 часа для введения в действие постановления об изоляции. Как заявили власти, действие ограничительных мер должно продолжаться как минимум в течение трех недель с момента их введения и может быть продлено.Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 19,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 338 тысяч заразившихся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, в мире