https://ria.ru/20201230/mosgorduma-1591617175.html

Депутаты поддержали сокращение бюджета Мосгордумы на 21% в 2021 году

Депутаты поддержали сокращение бюджета Мосгордумы на 21% в 2021 году

Мосгордума приняла проект постановления о смете расходов на обеспечение деятельности думы в 2021 году, согласно которому расходы на работу парламента будут... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T17:05

2020-12-30T17:05

2020-12-30T17:05

московская городская дума

москва

экономика

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мосгордума приняла проект постановления о смете расходов на обеспечение деятельности думы в 2021 году, согласно которому расходы на работу парламента будут сокращены на 21% в сравнении с 2020 годом, передает корреспондент РИА Новости.В среду на заседании столичного парламента рассматривался проект постановления "О смете расходов на обеспечение деятельности Московской городской думы в 2021 году". Ранее проект постановления поддержала комиссия думы по экономической и социальной политике.Как отметил руководитель аппарата Мосгордумы Всеволод Тимофеев, общий объем бюджетных ассигнований на 2021 год составляет порядка 1 827 240 100 рублей. По сравнению с 2020 годом финансирование сократилось на 21%. По словам Тимофеева, это обусловлено прекращением права оперативного управления думы на недвижимое имущество и объекты инженерно-коммунального назначения.Согласно смете, на оплату труда лиц, замещающих государственную должность города Москвы и государственных гражданских служащих, в том числе помощников, советников депутатов предусмотрено около 1 424 222 000 рублей. Из них порядка 145 462 000 рублей - на депутатов городской думы, а около 1 278 759 000 - на аппарат и помощников.Расходы на закупку товаров, работ и услуг, направленных на обеспечение деятельности думы в 2021 году, предусмотрены в объеме около 238 849 300 рублей, что на 67% меньше, чем в прошлом году.Как отметил Тимофеев, бюджетные ассигнования на эксплуатацию информационных систем и ресурсов на 2021 год сохраняются на уровне расходов 2020 года и составляют порядка 92,721 миллиона рублей. Они включают в себя расходы на развитие и сопровождение информационных систем думы, предназначенных для обработки проектов и принятых нормативных правовых актов, анализа законодательства в рамках плановой законотворческой деятельности в думе, а также на организацию работы сайта думы для обеспечения качественного уровня взаимодействия с жителями Москвы.Он также добавил, что, как и в 2020 году, на проведение официальных мероприятий в думе в смете предусмотрено порядка 6 миллионов рублей, в период пандемии они не расходуются."У нас предусмотрено на проведение протокольных официальных мероприятий порядка 6 миллионов рублей. В условиях, в которых мы сейчас работаем, мероприятия в связи с протокольным решением думы, в зданиях и сооружениях думы не проводятся, поэтому эти средства не используются. Как только эти ограничения будут сняты, и если эти мероприятия - межпарламентские и другие официальные, которые проводит Московская городская дума как столичный парламент - будут проводиться, то порядка 6 миллионов рублей заложено. И они будут тогда под эти мероприятия расходоваться. Но если мероприятий нет и мероприятия не состоялись, то эти средства расходоваться не будут", - сказал Тимофеев.Также, по его словам, деньги, которые были заложены на командировки депутатов и не были потрачены, вернутся в бюджет города. "Они никуда не уплывут, они вернутся в бюджет города. Они останутся в бюджете", - сказал Тимофеев, отвечая на вопрос, куда будут потрачены неизрасходованные средства на командировки депутатов.

https://ria.ru/20201118/moskva-1585205870.html

https://realty.ria.ru/20201110/reagenty-1583993469.html

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московская городская дума, москва, экономика