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В Новосибирской области предупредили об аномальных морозах
В Новосибирской области предупредили об аномальных морозах
Спасатели предупредили об аномальных морозах в Новосибирской области в первую неделю января, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T09:18
2020-12-30T09:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
новосибирская область
общество
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КРАСНОЯРСК, 30 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили об аномальных морозах в Новосибирской области в первую неделю января, сообщает региональный главк МЧС."По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", в период с 1 января по 6 января 2021 года по Новосибирской области и в городе Новосибирске ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами минус 35 по Цельсию и ниже, местами минус 40 и ниже. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах ТЭК, ЖКХ и газоснабжения, ростом количества пожаров и случаев обморожения людей", - говорится в сообщении.В ведомстве предупредили, что при морозах необходимо воздержаться от длительного пребывания на улице, особенно пожилым людям и детям, так как они более подвержены переохлаждению и обморожениям. Также спасатели посоветовали на морозе одеваться тепло, не употреблять спиртного, не курить и уходить в теплое место при первых признаках замерзания.По данным сервиса "Яндекс", в Новосибирске сейчас минус 11 градусов.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, новосибирская область, общество

В Новосибирской области предупредили об аномальных морозах

09:18 30.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина снимает на смартфон деревья в лесу на берегу Енисея в Красноярском крае в 30-градусный мороз
Женщина снимает на смартфон деревья в лесу на берегу Енисея в Красноярском крае в 30-градусный мороз - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 30 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили об аномальных морозах в Новосибирской области в первую неделю января, сообщает региональный главк МЧС.
"По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", в период с 1 января по 6 января 2021 года по Новосибирской области и в городе Новосибирске ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами минус 35 по Цельсию и ниже, местами минус 40 и ниже. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах ТЭК, ЖКХ и газоснабжения, ростом количества пожаров и случаев обморожения людей", - говорится в сообщении.
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В ведомстве предупредили, что при морозах необходимо воздержаться от длительного пребывания на улице, особенно пожилым людям и детям, так как они более подвержены переохлаждению и обморожениям. Также спасатели посоветовали на морозе одеваться тепло, не употреблять спиртного, не курить и уходить в теплое место при первых признаках замерзания.
По данным сервиса "Яндекс", в Новосибирске сейчас минус 11 градусов.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскНовосибирская областьОбщество
 
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