https://ria.ru/20201230/molodezh-1591554870.html
Эксперты: молодежная политика РФ вышла на новый уровень
Эксперты: молодежная политика РФ вышла на новый уровень
Закон о молодежной политике, подписанный президентом, по сути, появился, чтобы поддержать поправки в Конституцию, касающиеся этой сферы, отметил Александр... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:54
2020-12-30T12:54
2020-12-30T12:54
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Закон о молодежной политике, подписанный президентом, по сути, появился, чтобы поддержать поправки в Конституцию, касающиеся этой сферы, отметил Александр Сапронов, председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ."Важность в том, что не было федерального закона. Почти во всех субъектах были приняты законы региональные, но они несколько отличались", – подчеркнул он.По словам Сапронова, документ позволит продвигать в регионах молодежную политику в едином векторе.Все это говорит о том, что молодежью уже в полной мере будут заниматься не только на региональном, но и на федеральном уровне, заключил председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ.Константин Колпаков, председатель Совета молодых дипломатов МИД России также считает, что решение о принятии закона о молодежной политике в Российской Федерации можно оценить исключительно позитивно.По его словам, закон объективно был необходим, поскольку упорядочивает весь объем работы, ведущейся на молодежном направлении, учитывает новые аспекты такой деятельности, в том числе на международном направлении.По его словам, многие люди сейчас, несмотря на пандемию, интересуются развитием связей – и культурных, и гуманитарных, и внешнеэкономических, – стараются максимально участвовать в этих процессах."Часто спрашивают не только советов, но и просто необходимого содействия для развития своих собственных проектов. И статья позволяет максимально эффективно оказывать содействие ребятам в этом вопросе. Пандемия пройдет, а закон останется. И, соответственно, все смогут нормально им пользоваться, нормально работать в рамках выстроенного взаимодействия между государством и конкретно физическими лицами либо НКО, которую они представляют", – подчеркнул Колпаков.Документ направлен в первую очередь на создание благоприятных условий для самореализации и развития самой активной части населения России – молодых ребят и девушек, заключил он.
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россия, общество
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Закон о молодежной политике, подписанный президентом, по сути, появился, чтобы поддержать поправки в Конституцию, касающиеся этой сферы, отметил Александр Сапронов, председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ.
"Важность в том, что не было федерального закона. Почти во всех субъектах были приняты законы региональные, но они несколько отличались", – подчеркнул он.
По словам Сапронова, документ позволит продвигать в регионах молодежную политику в едином векторе.
"Там определен предельный возраст молодежи (по всей стране 35 лет), определено понятие "молодежь", "молодая семья", "молодой ученый". Также прописаны формы молодежного самоуправления, которые могут создаваться. По сути, появился молодежный институт на федеральном уровне", – сказал Александр Сапронов.
Все это говорит о том, что молодежью уже в полной мере будут заниматься не только на региональном, но и на федеральном уровне, заключил председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ.
Константин Колпаков, председатель Совета молодых дипломатов МИД России также считает, что решение о принятии закона о молодежной политике в Российской Федерации можно оценить исключительно позитивно.
По его словам, закон объективно был необходим, поскольку упорядочивает весь объем работы, ведущейся на молодежном направлении, учитывает новые аспекты такой деятельности, в том числе на международном направлении.
"С учетом активного вовлечения молодых людей в международную повестку, участие в различных научных, гуманитарных, образовательных, внешнеэкономических и интеграционных проектах, статья 13 Закона приобретает особое значение, потому что она закрывает именно международное направление вовлечения молодежи", – сказал Колпаков.
По его словам, многие люди сейчас, несмотря на пандемию, интересуются развитием связей – и культурных, и гуманитарных, и внешнеэкономических, – стараются максимально участвовать в этих процессах.
"Часто спрашивают не только советов, но и просто необходимого содействия для развития своих собственных проектов. И статья позволяет максимально эффективно оказывать содействие ребятам в этом вопросе. Пандемия пройдет, а закон останется. И, соответственно, все смогут нормально им пользоваться, нормально работать в рамках выстроенного взаимодействия между государством и конкретно физическими лицами либо НКО, которую они представляют", – подчеркнул Колпаков.
Документ направлен в первую очередь на создание благоприятных условий для самореализации и развития самой активной части населения России – молодых ребят и девушек, заключил он.