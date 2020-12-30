https://ria.ru/20201230/molodezh-1591554870.html

Эксперты: молодежная политика РФ вышла на новый уровень

Эксперты: молодежная политика РФ вышла на новый уровень

Закон о молодежной политике, подписанный президентом, по сути, появился, чтобы поддержать поправки в Конституцию, касающиеся этой сферы, отметил Александр... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:54

2020-12-30T12:54

2020-12-30T12:54

россия

общество

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Закон о молодежной политике, подписанный президентом, по сути, появился, чтобы поддержать поправки в Конституцию, касающиеся этой сферы, отметил Александр Сапронов, председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ."Важность в том, что не было федерального закона. Почти во всех субъектах были приняты законы региональные, но они несколько отличались", – подчеркнул он.По словам Сапронова, документ позволит продвигать в регионах молодежную политику в едином векторе.Все это говорит о том, что молодежью уже в полной мере будут заниматься не только на региональном, но и на федеральном уровне, заключил председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ.Константин Колпаков, председатель Совета молодых дипломатов МИД России также считает, что решение о принятии закона о молодежной политике в Российской Федерации можно оценить исключительно позитивно.По его словам, закон объективно был необходим, поскольку упорядочивает весь объем работы, ведущейся на молодежном направлении, учитывает новые аспекты такой деятельности, в том числе на международном направлении.По его словам, многие люди сейчас, несмотря на пандемию, интересуются развитием связей – и культурных, и гуманитарных, и внешнеэкономических, – стараются максимально участвовать в этих процессах."Часто спрашивают не только советов, но и просто необходимого содействия для развития своих собственных проектов. И статья позволяет максимально эффективно оказывать содействие ребятам в этом вопросе. Пандемия пройдет, а закон останется. И, соответственно, все смогут нормально им пользоваться, нормально работать в рамках выстроенного взаимодействия между государством и конкретно физическими лицами либо НКО, которую они представляют", – подчеркнул Колпаков.Документ направлен в первую очередь на создание благоприятных условий для самореализации и развития самой активной части населения России – молодых ребят и девушек, заключил он.

https://ria.ru/20201230/politika-1591514577.html

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россия, общество