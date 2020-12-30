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https://ria.ru/20201230/medsestra-1591497722.html
Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
Медсестра из Калифорнии Гаяне Чукланцев, работающая в отделении интенсивной терапии, опубликовала в TikTok эмоциональное видео, где призвала людей "перестать... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T05:54
2020-12-30T05:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
калифорния
сша
в мире
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Медсестра из Калифорнии Гаяне Чукланцев, работающая в отделении интенсивной терапии, опубликовала в TikTok эмоциональное видео, где призвала людей "перестать быть беспечными" в условиях пандемии коронавируса.Медик со слезами рассказала, насколько перегружен персонал ее больницы. "У нас нет аппаратов ИВЛ для пациентов. У нас нет седативных препаратов. Пациенты умирают как мухи", - заявила она.По ее словам, персонал больницы находится "на пределе возможностей", у него не хватает ресурсов, а врачи не успевают интубировать (для искусственной вентиляции легких. – прим. ред.) больных, так как на каждого специалиста приходится около 40 пациентов."Это похоже на зону боевых действий, и мы просим о помощи, но помощь не приходит", - посетовала Чукланцев.С момента публикации видео набрало почти полтора миллиона просмотров.По данным университета Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки медики зарегистрировали в США 168 817 новых случаев заражения COVID-19.Согласно информации университета, с начала эпидемии в США выявили более 19,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 334 тысяч заразившихся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201213/koronavirus-1588964742.html
https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585611276.html
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коронавирус covid-19, калифорния, сша, в мире

Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов

05:54 30.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Медсестра из Калифорнии Гаяне Чукланцев, работающая в отделении интенсивной терапии, опубликовала в TikTok эмоциональное видео, где призвала людей "перестать быть беспечными" в условиях пандемии коронавируса.
Медик со слезами рассказала, насколько перегружен персонал ее больницы. "У нас нет аппаратов ИВЛ для пациентов. У нас нет седативных препаратов. Пациенты умирают как мухи", - заявила она.
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По ее словам, персонал больницы находится "на пределе возможностей", у него не хватает ресурсов, а врачи не успевают интубировать (для искусственной вентиляции легких. – прим. ред.) больных, так как на каждого специалиста приходится около 40 пациентов.
"Это похоже на зону боевых действий, и мы просим о помощи, но помощь не приходит", - посетовала Чукланцев.
С момента публикации видео набрало почти полтора миллиона просмотров.
По данным университета Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки медики зарегистрировали в США 168 817 новых случаев заражения COVID-19.
Согласно информации университета, с начала эпидемии в США выявили более 19,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 334 тысяч заразившихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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