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Россия ратифицировала налоговое соглашение с Люксембургом
Россия ратифицировала налоговое соглашение с Люксембургом
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации налогового соглашения с Люксембургом, увеличивающего до 15% налог на дивиденды и проценты, документ РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:10
2020-12-30T10:10
владимир путин
люксембург (государство)
экономика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации налогового соглашения с Люксембургом, увеличивающего до 15% налог на дивиденды и проценты, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Россия и Люксембург в ноябре подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов в Люксембург повышается до 15%, однако будет и льготная в 5%. Как отмечал Минфин РФ, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.Президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Дивиденды при выплате физлицам, являющимся налоговыми резидентами РФ, облагаются по ставке 13%, а нерезидентам - 15%. Однако популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяли существенно снизить налог.
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владимир путин, люксембург (государство), экономика

Россия ратифицировала налоговое соглашение с Люксембургом

10:10 30.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации налогового соглашения с Люксембургом, увеличивающего до 15% налог на дивиденды и проценты, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Россия и Люксембург в ноябре подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов в Люксембург повышается до 15%, однако будет и льготная в 5%. Как отмечал Минфин РФ, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.
Президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
Дивиденды при выплате физлицам, являющимся налоговыми резидентами РФ, облагаются по ставке 13%, а нерезидентам - 15%. Однако популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяли существенно снизить налог.
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 13:01
Минфин объяснил исключения в новом налоговом соглашении с Кипром
 
Владимир ПутинЛюксембург (государство)Экономика
 
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