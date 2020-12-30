https://ria.ru/20201230/lekarstvo-1591651835.html
ФМБА получило разрешение на клинические исследования лекарства от COVID
ФМБА получило разрешение на клинические исследования лекарства от COVID
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение от Минздрава на клинические исследования лекарства от COVID-19. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T21:09
2020-12-30T21:09
2020-12-30T23:31
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение от Минздрава на клинические исследования лекарства от COVID-19.Об этом ведомство сообщило на своем сайте. Отмечается, что препарат создали ученые Института иммунологии в рамках государственного задания. Минздрав провел экспертизу доклинических исследований препарата и разрешил провести первую фазу клинических исследований.Уточняется, что на этом этапе планируется изучить безопасность и переносимость лекарства у здоровых добровольцев.Исследования пройдут на базе Института иммунологии ФМБА. Испытательный центр готовится к тестам, идет набор добровольцев.
https://ria.ru/20201230/preparat-1591545896.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)