https://ria.ru/20201230/lekarstva-1591624069.html
Путину представят предложения по онлайн-продажам безрецептурных лекарств
Путину представят предложения по онлайн-продажам безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля представить предложения для расширения онлайн-продаж безрецептурных лекарств, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:40
2020-12-30T17:40
2020-12-30T17:40
здоровье - общество
михаил мишустин
единая россия
андрей турчак
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589721985_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_4b2b3fc333f92c62ccb566e0390e8d6d.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля представить предложения для расширения онлайн-продаж безрецептурных лекарств, сообщается на сайте Кремля."Представить предложения по упрощению требований к организациям, которые вправе дистанционным способом осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми на безрецептурной основе", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 февраля 2021 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
https://ria.ru/20201230/region-1591585869.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589721985_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_4518dbae31f110c274ab569285c63a6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, михаил мишустин, единая россия, андрей турчак, владимир путин