https://ria.ru/20201230/lekarstva-1591624069.html

Путину представят предложения по онлайн-продажам безрецептурных лекарств

Путину представят предложения по онлайн-продажам безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля представить предложения для расширения онлайн-продаж безрецептурных лекарств, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T17:40

2020-12-30T17:40

2020-12-30T17:40

здоровье - общество

михаил мишустин

единая россия

андрей турчак

владимир путин

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля представить предложения для расширения онлайн-продаж безрецептурных лекарств, сообщается на сайте Кремля."Представить предложения по упрощению требований к организациям, которые вправе дистанционным способом осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми на безрецептурной основе", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 февраля 2021 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

https://ria.ru/20201230/region-1591585869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, михаил мишустин, единая россия, андрей турчак, владимир путин