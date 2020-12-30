Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201230/lekarstva-1591624069.html
Путину представят предложения по онлайн-продажам безрецептурных лекарств
Путину представят предложения по онлайн-продажам безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля представить предложения для расширения онлайн-продаж безрецептурных лекарств, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:40
2020-12-30T17:40
здоровье - общество
михаил мишустин
единая россия
андрей турчак
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589721985_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_4b2b3fc333f92c62ccb566e0390e8d6d.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля представить предложения для расширения онлайн-продаж безрецептурных лекарств, сообщается на сайте Кремля."Представить предложения по упрощению требований к организациям, которые вправе дистанционным способом осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми на безрецептурной основе", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 февраля 2021 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
https://ria.ru/20201230/region-1591585869.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589721985_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_4518dbae31f110c274ab569285c63a6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, михаил мишустин, единая россия, андрей турчак, владимир путин

Путину представят предложения по онлайн-продажам безрецептурных лекарств

17:40 30.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля представить предложения для расширения онлайн-продаж безрецептурных лекарств, сообщается на сайте Кремля.
"Представить предложения по упрощению требований к организациям, которые вправе дистанционным способом осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми на безрецептурной основе", - говорится в сообщении.
Срок исполнения - 1 февраля 2021 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на открытии Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
Вчера, 14:51Распространение нового коронавируса
Мантуров заявил о запасах лекарств по COVID во всех российских регионах
 
Здоровье - ОбществоМихаил МишустинЕдиная РоссияАндрей ТурчакВладимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса
07:26Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год
07:21"Носим маски и боимся болеть": в Ухане рассказали о жизни после COVID-19
06:16В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение
06:09Врач заявил об опасности стать лежачим больным при легкой форме COVID-19
05:57В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm
05:54В Совфеде жестко ответили на угрозы Украины в адрес Крыма
05:39На Сахалине из-за непогоды без света остались более 21 тысячи человек
05:10Ученые подтвердили, что в Якутии найден уникальный шерстистый носорог
05:04В Карабахе возвели первые блочно-модульные городки для военных
04:57Познер оценил заявление Жириновского о будущих президентах России
04:54В США умер один из наиболее известных серийных убийц
04:45При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека
04:41Угроза распространения огня после взрыва в жилом доме в Риге миновала
04:29Новый год назвали угрозой для смартфонов
04:28Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу
04:28"Зеленский не лох, лохи — мы": в Раде раскрыли обман украинского лидера
04:06В результате взрыва в жилом доме в Риге пострадали четыре человека
04:00В жилом доме в Риге произошел взрыв
03:36Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России
Лента новостейМолния