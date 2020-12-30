https://ria.ru/20201230/lekarstva-1591566520.html

Голикова назвала сумму, выделяемую из бюджета на лекарства льготникам

Голикова назвала сумму, выделяемую из бюджета на лекарства льготникам

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что порядка 181 миллиарда рублей из федерального бюджета идут на лекарственное обеспечение. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:36

2020-12-30T13:36

2020-12-30T14:14

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что порядка 181 миллиарда рублей из федерального бюджета идут на лекарственное обеспечение.По ее словам, Минздрав с регионами завершают работу по созданию реестра льготных категорий россиян, которые имеют право на лекарственное обеспечение. Это должно показать, сколько денег надо выделять на это направление."Сейчас, если не считать фонд, который заработает по обеспечению детей, страдающих жизнеугрожающими состояниями... то мы тратим из федерального бюджета порядка 181 миллиарда рублей на лекарственное обеспечение. Кажется, что цифра большая, но по-прежнему все равно то там, то здесь возникают проблемы с лекарственным обеспечением", - сказала Голикова в эфире канала "Россия 24".

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россия, здоровье - общество, татьяна голикова