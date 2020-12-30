https://ria.ru/20201230/lavrov-1591562362.html

"Без работы не останетесь". Лавров поздравил журналистов с Новым годом

"Без работы не останетесь". Лавров поздравил журналистов с Новым годом

Журналисты, освещающие международную политику, в новом году не останутся без работы, считает глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:27

2020-12-30T13:27

2020-12-30T14:33

сергей лавров

ливия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Журналисты, освещающие международную политику, в новом году не останутся без работы, считает глава МИД России Сергей Лавров."Журналисты могут уверенно смотреть в будущий год. Учитывая обстановку в мире, без работы вы не останетесь. Проблемы с трудоустройством не возникнет. Поэтому всем присутствующим желаю прежде всего здоровья", — обратился Лавров к журналистам после брифинга с главой МИД ПНС Ливии Мухаммадом Сиялой.

ливия

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Лавров — журналистам: "Учитывая обстановку в мире, без работы вы не останетесь" Прогноз Лаврова на 2021: "Журналисты могут уверенно смотреть в будущий год. Учитывая обстановку в мире, без работы вы не останетесь". 2020-12-30T13:27 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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