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"Без работы не останетесь". Лавров поздравил журналистов с Новым годом
"Без работы не останетесь". Лавров поздравил журналистов с Новым годом
Журналисты, освещающие международную политику, в новом году не останутся без работы, считает глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:27
2020-12-30T13:27
2020-12-30T14:33
сергей лавров
ливия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Журналисты, освещающие международную политику, в новом году не останутся без работы, считает глава МИД России Сергей Лавров."Журналисты могут уверенно смотреть в будущий год. Учитывая обстановку в мире, без работы вы не останетесь. Проблемы с трудоустройством не возникнет. Поэтому всем присутствующим желаю прежде всего здоровья", — обратился Лавров к журналистам после брифинга с главой МИД ПНС Ливии Мухаммадом Сиялой.
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Лавров — журналистам: "Учитывая обстановку в мире, без работы вы не останетесь"
Прогноз Лаврова на 2021: "Журналисты могут уверенно смотреть в будущий год. Учитывая обстановку в мире, без работы вы не останетесь".
2020-12-30T13:27
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РИА Новости
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РИА Новости
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