https://ria.ru/20201230/krym-1591579556.html
Бальбек прокомментировал слова главы МИД Украины об "адской" теме Крыма
Бальбек прокомментировал слова главы МИД Украины об "адской" теме Крыма
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал безудержным новогодним хвастовством слова главы МИД Украины о том, что тема Крыма должна быть для России "адской", а не РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:25
2020-12-30T14:25
2020-12-30T14:25
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал безудержным новогодним хвастовством слова главы МИД Украины о том, что тема Крыма должна быть для России "адской", а не священной.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "ТСН" заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской темой", а не священной. Кулеба также выразил мнение, что наступит день, когда украинский флаг будет поднят в Симферополе."Какое-то безудержное новогоднее хвастовство. Взять Крым силой - не вариант, уговорить жителей вернуться в Украину - ещё более несбыточное желание, сделать Крым "адской темой" для России – ну, так мы этот вопрос ни с кем и не обсуждаем, для нас он закрыт, а если кому-то неймётся, так это их личное дело. Так что цена этому предновогоднему бахвальству - копейка в базарный день", - сказал Бальбек РИА Новости.Он заявил, какие бы платформы и угрозы ни озвучивались и ни создавались, у Украины Крыма нет и не будет.
https://ria.ru/20201230/krym-1591563021.html
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