https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591617989.html

Скворцова рассказала о распространенности мутаций коронавируса

Скворцова рассказала о распространенности мутаций коронавируса

Из 3,5 тысячи мутаций COVID-19 только пять превысили десятипроцентную распространенность, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T17:08

2020-12-30T17:08

2020-12-30T17:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

вероника скворцова

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Из 3,5 тысячи мутаций COVID-19 только пять превысили десятипроцентную распространенность, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова."Из 3,5 тысячи мутаций только пять превысили десятипроцентную распространенность в нашей популяции. И они достаточно нейтральны", - рассказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24", уточнив, что эти мутации не влияют на тяжесть течения заболевания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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