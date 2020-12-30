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Скворцова рассказала о распространенности мутаций коронавируса
Скворцова рассказала о распространенности мутаций коронавируса
Из 3,5 тысячи мутаций COVID-19 только пять превысили десятипроцентную распространенность, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:08
2020-12-30T17:08
2020-12-30T17:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
вероника скворцова
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Из 3,5 тысячи мутаций COVID-19 только пять превысили десятипроцентную распространенность, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова."Из 3,5 тысячи мутаций только пять превысили десятипроцентную распространенность в нашей популяции. И они достаточно нейтральны", - рассказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24", уточнив, что эти мутации не влияют на тяжесть течения заболевания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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