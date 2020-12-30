https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591529238.html

На Тайване выявили "британский" штамм коронавируса

На Тайване выявили "британский" штамм коронавируса

Первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса выявлен на Тайване, сообщает местное агентство CNA со ссылкой на Центральный эпидемиологический... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T11:14

2020-12-30T11:14

2020-12-30T11:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

тайвань

великобритания

в мире

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса выявлен на Тайване, сообщает местное агентство CNA со ссылкой на Центральный эпидемиологический командный центр (CECC).По данным властей, вирус был обнаружен у тайваньского подростка, который в воскресенье вернулся в страну из Великобритании. По прилете у него поднялась температура, молодого человека сразу же доставили в больницу. Там на следующий день медики выявили у него COVID-19, в среду власти сообщили о том, что речь идет о новом штамме.Сейчас подросток находится в больнице, его состояние стабильно.Как сообщает издание Taiwan News, две основные авиакомпании Тайваня объявили о приостановки полетов в Великобританию начиная с 1 января. Власти республики после обнаружения "британского" штамма решили запретить с того же дня въезд в страну иностранцам, не имеющим вид на жительство.Также Тайвань договорился приобрести почти 20 миллионов доз вакцины от COVID-19, в том числе 10 миллионов у фармкомпании AstraZeneca и чуть менее 5 миллионов по программе COVAX. Вакцины будут доставлены на остров не раньше марта, передает агентство Рейтер.За все время на Тайване выявлено 797 случаев COVID-19, выздоровели 666 больных и семеро скончались.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590277887.html

https://ria.ru/20201221/shtamm-1590150870.html

тайвань

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коронавирус covid-19, тайвань, великобритания, в мире