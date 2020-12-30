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Глава Минздрава оценил ситуацию с распространением коронавируса
Глава Минздрава оценил ситуацию с распространением коронавируса
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране более миллиона человек с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 80% лечатся амбулаторно. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T09:14
2020-12-30T09:14
2020-12-30T09:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране более миллиона человек с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 80% лечатся амбулаторно."Общее количество наблюдаемых пациентов и с новой коронавирусной инфекцией и с внебольничными пневмониями, те, которые находятся в стадии диагностики пациенты, их чуть больше 1 миллиона 100 человек. 80% из них лечатся амбулаторно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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