https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591506984.html

Глава Минздрава оценил ситуацию с распространением коронавируса

Глава Минздрава оценил ситуацию с распространением коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране более миллиона человек с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 80% лечатся амбулаторно. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T09:14

2020-12-30T09:14

2020-12-30T09:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране более миллиона человек с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 80% лечатся амбулаторно."Общее количество наблюдаемых пациентов и с новой коронавирусной инфекцией и с внебольничными пневмониями, те, которые находятся в стадии диагностики пациенты, их чуть больше 1 миллиона 100 человек. 80% из них лечатся амбулаторно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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