https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591503676.html
В России провели более 90,2 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 90,2 миллиона тестов на коронавирус
Более 90,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 395 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T08:27
2020-12-30T08:27
2020-12-30T08:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 90,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 395 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 395 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество