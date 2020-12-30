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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591503676.html
В России провели более 90,2 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 90,2 миллиона тестов на коронавирус
Более 90,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 395 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T08:27
2020-12-30T08:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 90,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 395 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 395 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 90,2 миллиона тестов на коронавирус

08:27 30.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПробирки для сбора биоматериала в городской поликлинике в Москве
Пробирки для сбора биоматериала в городской поликлинике в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 90,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 395 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 90,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 663 398 человек", - говорится в сообщении.
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За сутки в России проведено 395 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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