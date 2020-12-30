https://ria.ru/20201230/khuliganstvo-1591570654.html

В России ужесточили ответственность за хулиганство с применением оружия

В России ужесточили ответственность за хулиганство с применением оружия

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении уголовной ответственности за хулиганство с использованием оружия, соответствующий... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:48

2020-12-30T13:48

2020-12-30T13:48

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении уголовной ответственности за хулиганство с использованием оружия, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как отмечали авторы документа, поскольку применение насилия либо угроза его применения и использование оружия либо предметов в его качестве представляют собой разные по степени общественной опасности преступные посягательства, законопроектом предлагается перевести квалифицирующий признак "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" из части 1 в часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую более строгое наказание.Согласно закону, хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, будет грозить штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.По прежней норме УК, за хулиганство с оружием грозил штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до 48 часов, либо исправительные работы на срок от года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество