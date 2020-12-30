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Энтони Хопкинс поделился секретом, как бросил пить
Энтони Хопкинс поделился секретом, как бросил пить
Известный американский актер Энтони Хопкинс в своем Facebook выложил видео, в котором поздравил себя с тем, что уже 45 лет не употребляет алкоголь, а также... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:24
2020-12-30T12:24
2020-12-30T14:38
энтони хопкинс
алкоголь
общество
в мире
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Известный американский актер Энтони Хопкинс в своем Facebook выложил видео, в котором поздравил себя с тем, что уже 45 лет не употребляет алкоголь, а также рассказал, как ему это удается. По словам Хопкинса, в жизни наступают моменты, когда стоит прислушаться к самому себе, особенно если начинают поступать "тревожные сигналы". В 1975 году после сильного алкогольного отравления актер осознал, что хочет все изменить. Хопкинс признался, что все эти годы он боролся с искушением выпить, но никогда не поддавался на минутные слабости ради своей жизни. Сейчас актеру 82 года. С 1975 года он состоит членом клуба анонимных алкоголиков.Больше всего он известен по роли серийного убийцы-каннибала, доктора Ганнибала Лектора.
https://ria.ru/20201224/alkogol-1590826864.html
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энтони хопкинс, алкоголь, общество, в мире
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости
. Известный американский актер Энтони Хопкинс
в своем Facebook
выложил видео, в котором поздравил себя с тем, что уже 45 лет не употребляет алкоголь, а также рассказал, как ему это удается.
По словам Хопкинса, в жизни наступают моменты, когда стоит прислушаться к самому себе, особенно если начинают поступать "тревожные сигналы".
В 1975 году после сильного алкогольного отравления актер осознал, что хочет все изменить.
"Я сказал: "Я хочу жить". И пришло облегчение, моя жизнь стала потрясающей", — сообщил он.
Хопкинс признался, что все эти годы он боролся с искушением выпить, но никогда не поддавался на минутные слабости ради своей жизни.
Сейчас актеру 82 года. С 1975 года он состоит членом клуба анонимных алкоголиков.
Больше всего он известен по роли серийного убийцы-каннибала, доктора Ганнибала Лектора.