Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201230/khopkins-1591545652.html
Энтони Хопкинс поделился секретом, как бросил пить
Энтони Хопкинс поделился секретом, как бросил пить
Известный американский актер Энтони Хопкинс в своем Facebook выложил видео, в котором поздравил себя с тем, что уже 45 лет не употребляет алкоголь, а также... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:24
2020-12-30T14:38
энтони хопкинс
алкоголь
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591549353_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdd48b9fb5554c1eb3e5fe8c7612378d.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Известный американский актер Энтони Хопкинс в своем Facebook выложил видео, в котором поздравил себя с тем, что уже 45 лет не употребляет алкоголь, а также рассказал, как ему это удается. По словам Хопкинса, в жизни наступают моменты, когда стоит прислушаться к самому себе, особенно если начинают поступать "тревожные сигналы". В 1975 году после сильного алкогольного отравления актер осознал, что хочет все изменить. Хопкинс признался, что все эти годы он боролся с искушением выпить, но никогда не поддавался на минутные слабости ради своей жизни. Сейчас актеру 82 года. С 1975 года он состоит членом клуба анонимных алкоголиков.Больше всего он известен по роли серийного убийцы-каннибала, доктора Ганнибала Лектора.
https://ria.ru/20201224/alkogol-1590826864.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591549353_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_7b01aca09b57c74a5b3ed588851215a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энтони хопкинс, алкоголь, общество, в мире

Энтони Хопкинс поделился секретом, как бросил пить

12:24 30.12.2020 (обновлено: 14:38 30.12.2020)
 
© AP Photo / Richard Shotwell/InvisionЭнтони Хопкинс
Энтони Хопкинс - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© AP Photo / Richard Shotwell/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Известный американский актер Энтони Хопкинс в своем Facebook выложил видео, в котором поздравил себя с тем, что уже 45 лет не употребляет алкоголь, а также рассказал, как ему это удается.
По словам Хопкинса, в жизни наступают моменты, когда стоит прислушаться к самому себе, особенно если начинают поступать "тревожные сигналы".
В 1975 году после сильного алкогольного отравления актер осознал, что хочет все изменить.
"Я сказал: "Я хочу жить". И пришло облегчение, моя жизнь стала потрясающей", — сообщил он.
Хопкинс признался, что все эти годы он боролся с искушением выпить, но никогда не поддавался на минутные слабости ради своей жизни.
Сейчас актеру 82 года. С 1975 года он состоит членом клуба анонимных алкоголиков.
Больше всего он известен по роли серийного убийцы-каннибала, доктора Ганнибала Лектора.
Посетитель разливает водку в пивном баре на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 20:35Распространение нового коронавируса
Перенесших COVID-19 россиян предупредили о смертельной опасности алкоголя
 
Энтони ХопкинсАлкогольОбществоВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:02Беглов оценил действующие ограничения по COVID-19 в Петербурге
15:59От коронавируса умер автор песен Френка Синатры и Элвиса Пресли
15:58Жириновский пояснил свой "список" вероятных преемников Путина
15:55Додон возглавил Партию социалистов в Молдавии
15:53Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
15:52Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
15:50Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"
15:42Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки
15:41В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
15:37В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
15:36В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
15:34Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе
15:32Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
15:31Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек
15:29Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
15:26Власти Москвы объяснили рост расходов на новогоднее оформление парков
15:25Белорусская оппозиция рассказала, что может усилить протесты
15:15Эксперт оценил преимущества закона о соцсетях
15:13Медики рассказали о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих
15:10В США выявили более 201 тысячи случаев COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния