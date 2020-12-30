https://ria.ru/20201230/khopkins-1591545652.html

Энтони Хопкинс поделился секретом, как бросил пить

Энтони Хопкинс поделился секретом, как бросил пить

Известный американский актер Энтони Хопкинс в своем Facebook выложил видео, в котором поздравил себя с тем, что уже 45 лет не употребляет алкоголь, а также... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:24

2020-12-30T12:24

2020-12-30T14:38

энтони хопкинс

алкоголь

общество

в мире

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Известный американский актер Энтони Хопкинс в своем Facebook выложил видео, в котором поздравил себя с тем, что уже 45 лет не употребляет алкоголь, а также рассказал, как ему это удается. По словам Хопкинса, в жизни наступают моменты, когда стоит прислушаться к самому себе, особенно если начинают поступать "тревожные сигналы". В 1975 году после сильного алкогольного отравления актер осознал, что хочет все изменить. Хопкинс признался, что все эти годы он боролся с искушением выпить, но никогда не поддавался на минутные слабости ради своей жизни. Сейчас актеру 82 года. С 1975 года он состоит членом клуба анонимных алкоголиков.Больше всего он известен по роли серийного убийцы-каннибала, доктора Ганнибала Лектора.

https://ria.ru/20201224/alkogol-1590826864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони хопкинс, алкоголь, общество, в мире