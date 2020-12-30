https://ria.ru/20201230/izolyatsiya-1591524065.html

В Саратовской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Саратовской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Правительство Саратовской области в среду в связи с угрозой распространения коронавируса продлило режим самоизоляции для работающих жителей старше 65 лет до 18... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:52

2020-12-30T10:52

2020-12-30T10:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

саратовская область

общество

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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Правительство Саратовской области в среду в связи с угрозой распространения коронавируса продлило режим самоизоляции для работающих жителей старше 65 лет до 18 января, говорится в постановлении за подписью вице-губернатора Романа Бусаргина.Саратовская область с 11 августа перешла с первого на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Режим повышенной готовности в регионе продлен на неопределенный срок "до стабилизации эпидемиологической обстановки". В области запрещены зрелищные мероприятия, кроме работы кинотеатров, а также спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий. Кафе и ресторанам разрешено работать с 08.00 до 23.00, запрещены банкеты, свадьбы, дискотеки и корпоративы. Режим самоизоляции для работающих жителей старше 65 лет истекал 4 января 2021 года, работодателям также рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 35 058 случаев заражения коронавирусом, скончались 405 пациентов с COVID-19, выздоровели 29 997.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/rekomendatsii-1591378409.html

саратовская область

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коронавирус в россии, саратовская область, общество