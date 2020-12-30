В Саратовской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Правительство Саратовской области в среду в связи с угрозой распространения коронавируса продлило режим самоизоляции для работающих жителей старше 65 лет до 18 января, говорится в постановлении за подписью вице-губернатора Романа Бусаргина.
"Руководителям организаций, предприятий, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть… по 18 января 2021 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет", - говорится в документе, опубликованном в аккаунте Бусаргина в Instagram.
Саратовская область с 11 августа перешла с первого на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Режим повышенной готовности в регионе продлен на неопределенный срок "до стабилизации эпидемиологической обстановки". В области запрещены зрелищные мероприятия, кроме работы кинотеатров, а также спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий. Кафе и ресторанам разрешено работать с 08.00 до 23.00, запрещены банкеты, свадьбы, дискотеки и корпоративы. Режим самоизоляции для работающих жителей старше 65 лет истекал 4 января 2021 года, работодателям также рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 35 058 случаев заражения коронавирусом, скончались 405 пациентов с COVID-19, выздоровели 29 997.
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