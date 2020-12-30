https://ria.ru/20201230/golikova-1591563270.html
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов
Реализация национальных проектов в России, несмотря на пандемию, продолжается, и если где-то есть отставание по срокам исполнения, то его наверстают, заявила... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:30
2020-12-30T13:30
2020-12-30T13:30
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Реализация национальных проектов в России, несмотря на пандемию, продолжается, и если где-то есть отставание по срокам исполнения, то его наверстают, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы ставили перед собой некие национальные цели, которые нужно было реализовывать, исходя из указа президента. Но важно, что, несмотря на то, что по некоторым позициям, может быть, все не было в те сроки, которые мы себе обозначали, но мы не отказались ни от одного мероприятия, мы продолжали их реализовывать. Если даже где-то и отстали, то наверстаем", - сказала Голикова в интервью "России 24".
https://ria.ru/20201210/natsproekt-1588539694.html
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