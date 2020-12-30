https://ria.ru/20201230/galkin-1591423401.html

В Сети обсуждают пародию Галкина о мучениях на дистанционке

В Сети обсуждают пародию Галкина о мучениях на дистанционке

В Сети бурно обсуждают новый пародийный мини-фильм Максима Галкина "Дистанционка". Он посвящен трудностям школьников, которым приходится учиться на удаленке... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T05:45

2020-12-30T05:45

2020-12-30T11:37

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Сети бурно обсуждают новый пародийный мини-фильм Максима Галкина "Дистанционка". Он посвящен трудностям школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии коронавируса. Первый ролик шоумен и телеведущий разместил на своем YouTube-канале. "Сложности дистанционного обучения — в чем они? 2020 год познакомил всех родителей с доселе невиданным зверем — школьным дистанционным обучением! Моя пародия посвящается всем онлайн-мученикам по ту и эту сторону знаний", — говорится в описании к видео.Действующие лица фильма: строгая учительница Мария Ивановна, отличница Самохина, двоечник Петров, мажор Афанасьев, геймер Зайцев и красотка Пашина. Все роли исполняет Максим Галкин, который мастерски передал характер каждого персонажа. В пародийном мини-фильме он изображает, как учительница общается со школьниками по видеосвязи, а также в шуточной форме рассказывает, какие трудности при этом испытывают все участники процесса, начиная от плохого соединения с интернетом и заканчивая подготовкой к занятиям в целом.За несколько часов с момента публикации ролик набрал больше 30 тысяч просмотров на YouTube и 380 тысяч в Instagram. В комментариях зрители отметили, что Максим Галкин поднял жизненную тему и обыграл ее здорово и смешно.

https://ria.ru/20201218/galkin-1589875733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, знаменитости, звезды, youtube, максим галкин