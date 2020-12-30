Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201230/galkin-1591423401.html
В Сети обсуждают пародию Галкина о мучениях на дистанционке
В Сети обсуждают пародию Галкина о мучениях на дистанционке
В Сети бурно обсуждают новый пародийный мини-фильм Максима Галкина "Дистанционка". Он посвящен трудностям школьников, которым приходится учиться на удаленке... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T05:45
2020-12-30T11:37
новости культуры
знаменитости
звезды
youtube
шоубиз
максим галкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591425731_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_c03e04f0813d9577716788a0f8324dfe.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Сети бурно обсуждают новый пародийный мини-фильм Максима Галкина "Дистанционка". Он посвящен трудностям школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии коронавируса. Первый ролик шоумен и телеведущий разместил на своем YouTube-канале. "Сложности дистанционного обучения — в чем они? 2020 год познакомил всех родителей с доселе невиданным зверем — школьным дистанционным обучением! Моя пародия посвящается всем онлайн-мученикам по ту и эту сторону знаний", — говорится в описании к видео.Действующие лица фильма: строгая учительница Мария Ивановна, отличница Самохина, двоечник Петров, мажор Афанасьев, геймер Зайцев и красотка Пашина. Все роли исполняет Максим Галкин, который мастерски передал характер каждого персонажа. В пародийном мини-фильме он изображает, как учительница общается со школьниками по видеосвязи, а также в шуточной форме рассказывает, какие трудности при этом испытывают все участники процесса, начиная от плохого соединения с интернетом и заканчивая подготовкой к занятиям в целом.За несколько часов с момента публикации ролик набрал больше 30 тысяч просмотров на YouTube и 380 тысяч в Instagram. В комментариях зрители отметили, что Максим Галкин поднял жизненную тему и обыграл ее здорово и смешно.
https://ria.ru/20201218/galkin-1589875733.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591425731_0:0:2407:1805_1920x0_80_0_0_6fb36bb4dd5e244e26583d981488bbd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, знаменитости, звезды, youtube, максим галкин

В Сети обсуждают пародию Галкина о мучениях на дистанционке

05:45 30.12.2020 (обновлено: 11:37 30.12.2020)
 
© @maxgalkinruСкриншот публикации в Instagram-аккаунте Максима Галкина
Скриншот публикации в Instagram-аккаунте Максима Галкина - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© @maxgalkinru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Сети бурно обсуждают новый пародийный мини-фильм Максима Галкина "Дистанционка". Он посвящен трудностям школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии коронавируса. Первый ролик шоумен и телеведущий разместил на своем YouTube-канале.
"Сложности дистанционного обучения — в чем они? 2020 год познакомил всех родителей с доселе невиданным зверем — школьным дистанционным обучением! Моя пародия посвящается всем онлайн-мученикам по ту и эту сторону знаний", — говорится в описании к видео.
Действующие лица фильма: строгая учительница Мария Ивановна, отличница Самохина, двоечник Петров, мажор Афанасьев, геймер Зайцев и красотка Пашина. Все роли исполняет Максим Галкин, который мастерски передал характер каждого персонажа.
В пародийном мини-фильме он изображает, как учительница общается со школьниками по видеосвязи, а также в шуточной форме рассказывает, какие трудности при этом испытывают все участники процесса, начиная от плохого соединения с интернетом и заканчивая подготовкой к занятиям в целом.
За несколько часов с момента публикации ролик набрал больше 30 тысяч просмотров на YouTube и 380 тысяч в Instagram. В комментариях зрители отметили, что Максим Галкин поднял жизненную тему и обыграл ее здорово и смешно.
Телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 15:51Шоубиз
Максим Галкин высказался об отсутствии у него звания народного артиста
 
ШоубизНовости культурыЗнаменитостизвездыYouTubeМаксим Галкин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59От коронавируса умер автор песен Френка Синатры и Элвиса Пресли
15:58Жириновский пояснил свой "список" вероятных преемников Путина
15:55Додон возглавил Партию социалистов в Молдавии
15:53Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
15:52Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
15:50Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"
15:42Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки
15:41В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
15:37В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
15:36В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
15:34Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе
15:32Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
15:31Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек
15:29Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
15:26Власти Москвы объяснили рост расходов на новогоднее оформление парков
15:25Белорусская оппозиция рассказала, что может усилить протесты
15:15Эксперт оценил преимущества закона о соцсетях
15:13Медики рассказали о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих
15:10В США выявили более 201 тысячи случаев COVID-19 за сутки
15:08Федеральные органы власти разработали 60 программ цифровой трансформации
Лента новостейМолния