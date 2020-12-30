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Эксперт оценил возможность поднять тела рыбаков с "Онеги"
Эксперт оценил возможность поднять тела рыбаков с "Онеги"
Поднять тела погибших рыбаков судна "Онега" с глубины 130 метров с помощью водолазов возможно, заявил РИА Новости в среду известный подводный исследовать России РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:16
2020-12-30T12:16
баренцево море
происшествия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Поднять тела погибших рыбаков судна "Онега" с глубины 130 метров с помощью водолазов возможно, заявил РИА Новости в среду известный подводный исследовать России Константин Богданов.Рыболовецкое судно "Онега" затонуло 28 декабря в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Поиски 17 человек продолжаются. Судно лежит на глубине 130 метров.По его словам, для этого нужно современное судно обеспечения с барокамерой и другим необходимым оборудованием.Он подчеркнул, что может быть принято и другое решение – не поднимать тела и объявить точку гибели судна "Онега" как братское морское захоронение.К поисковым работам в зоне крушения привлечены 163 человека и пять единиц техники, в том числе три рыболовных судна. Прибытие в район поиска морского спасательного буксира "Микула", вышедшего из порта "Мурманск", ожидается к 18.00 мск среды.
https://ria.ru/20201230/onega-1591542397.html
https://ria.ru/20201229/pomosch-1591338998.html
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баренцево море, происшествия

Эксперт оценил возможность поднять тела рыбаков с "Онеги"

12:16 30.12.2020
 
© РИА Новости / Морспасслужба / Перейти в фотобанкСпасательные круги с затонувшего рыболовного судна "Онега", обнаруженные в ходе поисковой операции в Баренцевом море
Спасательные круги с затонувшего рыболовного судна Онега, обнаруженные в ходе поисковой операции в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Морспасслужба
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Поднять тела погибших рыбаков судна "Онега" с глубины 130 метров с помощью водолазов возможно, заявил РИА Новости в среду известный подводный исследовать России Константин Богданов.
Рыболовецкое судно "Онега" затонуло 28 декабря в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Поиски 17 человек продолжаются. Судно лежит на глубине 130 метров.
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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"Если будет принято решение поднимать тела погибших моряков, то с практической точки зрения это возможно. Водолазы в гидрокостюмах могут работать на глубинах до 300 метров", - сказал Богданов.
По его словам, для этого нужно современное судно обеспечения с барокамерой и другим необходимым оборудованием.
"До спуска водолазов для облегчения их работы судно нужно обследовать подводными телеуправляемыми аппараты типа "Тайгер", которые имеются, в частности, на Северном флоте", - заметил Богданов.
Поисково-спасательные операции в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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Семьи пропавших на "Онеге" рыбаков получат по миллиону рублей
Он подчеркнул, что может быть принято и другое решение – не поднимать тела и объявить точку гибели судна "Онега" как братское морское захоронение.
К поисковым работам в зоне крушения привлечены 163 человека и пять единиц техники, в том числе три рыболовных судна. Прибытие в район поиска морского спасательного буксира "Микула", вышедшего из порта "Мурманск", ожидается к 18.00 мск среды.
 
Баренцево мореПроисшествия
 
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