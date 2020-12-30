https://ria.ru/20201230/ekspert-1591543936.html
Эксперт оценил возможность поднять тела рыбаков с "Онеги"
Эксперт оценил возможность поднять тела рыбаков с "Онеги"
Поднять тела погибших рыбаков судна "Онега" с глубины 130 метров с помощью водолазов возможно, заявил РИА Новости в среду известный подводный исследовать России РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:16
2020-12-30T12:16
2020-12-30T12:16
баренцево море
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591346890_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_402326a0100cd180606c3135a83a44b4.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Поднять тела погибших рыбаков судна "Онега" с глубины 130 метров с помощью водолазов возможно, заявил РИА Новости в среду известный подводный исследовать России Константин Богданов.Рыболовецкое судно "Онега" затонуло 28 декабря в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Поиски 17 человек продолжаются. Судно лежит на глубине 130 метров.По его словам, для этого нужно современное судно обеспечения с барокамерой и другим необходимым оборудованием.Он подчеркнул, что может быть принято и другое решение – не поднимать тела и объявить точку гибели судна "Онега" как братское морское захоронение.К поисковым работам в зоне крушения привлечены 163 человека и пять единиц техники, в том числе три рыболовных судна. Прибытие в район поиска морского спасательного буксира "Микула", вышедшего из порта "Мурманск", ожидается к 18.00 мск среды.
https://ria.ru/20201230/onega-1591542397.html
https://ria.ru/20201229/pomosch-1591338998.html
баренцево море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591346890_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_601e6d623eb4829a26cebf6e43726bf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баренцево море, происшествия
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Поднять тела погибших рыбаков судна "Онега" с глубины 130 метров с помощью водолазов возможно, заявил РИА Новости в среду известный подводный исследовать России Константин Богданов.
Рыболовецкое судно "Онега" затонуло 28 декабря в Баренцевом море
, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Поиски 17 человек продолжаются. Судно лежит на глубине 130 метров.
"Если будет принято решение поднимать тела погибших моряков, то с практической точки зрения это возможно. Водолазы в гидрокостюмах могут работать на глубинах до 300 метров", - сказал Богданов.
По его словам, для этого нужно современное судно обеспечения с барокамерой и другим необходимым оборудованием.
"До спуска водолазов для облегчения их работы судно нужно обследовать подводными телеуправляемыми аппараты типа "Тайгер", которые имеются, в частности, на Северном флоте", - заметил Богданов.
Он подчеркнул, что может быть принято и другое решение – не поднимать тела и объявить точку гибели судна "Онега" как братское морское захоронение.
К поисковым работам в зоне крушения привлечены 163 человека и пять единиц техники, в том числе три рыболовных судна. Прибытие в район поиска морского спасательного буксира "Микула", вышедшего из порта "Мурманск", ожидается к 18.00 мск среды.