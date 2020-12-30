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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201230/covid-19-1591550917.html
В континентальном Китае за сутки выявлено 17 завезенных случаев COVID-19
В континентальном Китае за сутки выявлено 17 завезенных случаев COVID-19
В континентальной части Китая во вторник было зафиксировано 17 новых завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:39
2020-12-30T12:39
россия-китай: главное
гуандун
шанхай
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МОСКВА, 30 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая во вторник было зафиксировано 17 новых завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19. Таким образом, их общее число возросло до 4 247, сообщили в среду в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Среди новых завезенных случаев 7 было выявлено в Шанхае, 3 - в г. Тяньцзинь, по 2 - в автономном районе Внутренняя Монголия и провинции Фуцзянь, по 1 - в провинциях Чжэцзян, Шаньдун и Гуандун соответственно, говорится в ежедневном отчете ведомства.Согласно сообщению комитета, 3 978 прибывших из-за границы пациентов выписались из больниц после выздоровления, а 269 всё ещё находились на лечении в медучреждениях страны.Летальных случаев среди пациентов данной категории зарегистрировано не было.
https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591131714.html
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гуандун, шанхай

В континентальном Китае за сутки выявлено 17 завезенных случаев COVID-19

12:39 30.12.2020
 
© AP Photo / Zhang NanМедицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© AP Photo / Zhang Nan
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МОСКВА, 30 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая во вторник было зафиксировано 17 новых завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19.
Таким образом, их общее число возросло до 4 247, сообщили в среду в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
Среди новых завезенных случаев 7 было выявлено в Шанхае, 3 - в г. Тяньцзинь, по 2 - в автономном районе Внутренняя Монголия и провинции Фуцзянь, по 1 - в провинциях Чжэцзян, Шаньдун и Гуандун соответственно, говорится в ежедневном отчете ведомства.
Согласно сообщению комитета, 3 978 прибывших из-за границы пациентов выписались из больниц после выздоровления, а 269 всё ещё находились на лечении в медучреждениях страны.
Летальных случаев среди пациентов данной категории зарегистрировано не было.
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