https://ria.ru/20201230/covid-19-1591550917.html
В континентальном Китае за сутки выявлено 17 завезенных случаев COVID-19
В континентальном Китае за сутки выявлено 17 завезенных случаев COVID-19
В континентальной части Китая во вторник было зафиксировано 17 новых завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:39
2020-12-30T12:39
2020-12-30T12:39
россия-китай: главное
гуандун
шанхай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571630873_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_760e9f258628ef6ad6d0b055850d9091.jpg
МОСКВА, 30 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая во вторник было зафиксировано 17 новых завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19. Таким образом, их общее число возросло до 4 247, сообщили в среду в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Среди новых завезенных случаев 7 было выявлено в Шанхае, 3 - в г. Тяньцзинь, по 2 - в автономном районе Внутренняя Монголия и провинции Фуцзянь, по 1 - в провинциях Чжэцзян, Шаньдун и Гуандун соответственно, говорится в ежедневном отчете ведомства.Согласно сообщению комитета, 3 978 прибывших из-за границы пациентов выписались из больниц после выздоровления, а 269 всё ещё находились на лечении в медучреждениях страны.Летальных случаев среди пациентов данной категории зарегистрировано не было.
https://ria.ru/20201227/koronavirus-1591131714.html
гуандун
шанхай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571630873_193:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_d3fc176ba3f3c511ccceb79043bcc0f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуандун, шанхай